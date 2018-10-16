ميرنا تستغيث بوزير الصحة لتركيب جهاز صدمات ثلاثي الأبعاد

استغاثت الطالبة ميرنا . ط طالبة بالتعليم الثانوى العام بوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد لعلاجها من مرض القلب فهي لاتقدر على تحمل نفقة العلاج وبحاجة ماسة الى زرع قلب أو اجراء عملية لتركيب جهاز صدمات القلب الثلاثية حرصا على حياتها.



وأضافت "الطالبة ميرنا .س من أن لها 5 اشقاء فى التعليم ووالدها مريض بالسرطان ولايقوى على العمل، وليس للأسرة أى موارد دخل .



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