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أخبار العالم

الشرطة التركية تطلق النار على سائق جرار حاول الاحتجاج أمام سفارة إسرائيل

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 06:40 م
أرشيفية
أرشيفية
رويترز
أكدت وكالة الأناضول إطلاق الشرطة التركية النار على سائق جرار رفض إيقاف مركبته وصدم سيارات في وسط أنقرة اليوم الثلاثاء.

وأضافت أن السائق البالغ من العمر 45 عاما أبلغ الشرطة في إفادته الأولية أنه كان يعتزم قيادة الجرار إلى السفارة الإسرائيلية في العاصمة التركية والاحتجاج.

ولم يتسن التأكد من التقرير، وقال مسؤول إسرائيلي طالب عدم نشر اسمه إنه لا يعتقد أن الواقعة لها صلة بالبعثة الإسرائيلية.

وقال: "على حد علمي هذا الأمر ليس له صلة بالسفارة. كان في طريقه للتظاهر أمام مقر وزارة. حيث وقع الحادث قرب مقر السفير وليس السفارة".

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