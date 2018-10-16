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محافظات

محافظ الفيوم يشارك الجامعة احتفالات انتصارات أكتوبر المجيدة

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 06:59 م
اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ الفيوم
الفيوم - نبيل أبو السعود
شارك اللواء عصام سعد محافظ الفيوم والدكتور أشرف عبد الحفيظ رئيس جامعة الفيوم فى احتفالات انتصارات أكتوبر المجيدة والتي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب.

قدم فريق كورال جامعة الفيوم عددا من الأغاني الوطنية .

وفى نهاية الحفل قدم رئيس الجامعة الشكر للمحافظ لدعمه الكامل للجامعة وحضوره احتفالاتها بانتصارات أكتوبر.

واشار رئيس الجامعة إلى أن هذه الاحتفالية ضمن احتفالات جامعة الفيوم بذكري انتصارات أكتوبر المجيدة والتي تحرص علي تنظيمها وإقامتها بهدف غرث روح الوطنية والإنتماء فى نفوس الطلاب واستعادة ذكريات النصر لجيش مصر العظيم .


محافظ الفيوم يشارك الجامعة احتفالات انتصارات أكتوبر المجيدة
محافظ الفيوم يشارك الجامعة احتفالات انتصارات أكتوبر المجيدة
محافظ الفيوم يشارك الجامعة احتفالات انتصارات أكتوبر المجيدة

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