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رياضة

منتخب مصر يكشف حجم إصابة كوكا ومدة غيابه عن الملاعب

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 06:46 م
صدى البلد
نور عادل
أكد هاني رمزي المدرب المساعد لمنتخب مصر الأول أن أحمد حسن كوكا لاعب الفراعنة يعاني من مشكلة في العضلة الأمامية وهناك اشتباه في تمزق خفيف.

وأشار رمزي فى تصريحات عقب انتهاء المباراة، إلى أن كوكا سيجري أشعة وفحوصات طبية لمعرفة حقيقة الإصابة.

يذكر أن كوكا شعر بشد خفيف في العضلة خلال مشاركته في مباراة المنتخب الوطني أمام سويزيلاند، ورفض إكمال اللقاء حتى لا تتفاقم الإصابة.

وقال رمزي إنه يوجد شكوك حول غياب كوكا ٣ أسابيع للإصابة وستظهر بشكل واف بعد الفحص الطبي.

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