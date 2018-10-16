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أخبار العالم

بعد 16 شهرا من المقاطعة العربية.. قطر مازالت تعاني من أزمة غذاء

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 06:48 م
أمير قطر
أمير قطر
رشا عبد الوهاب
خلال الاحتفال اليوم بيوم الغذاء العالمي، أعلنت قطر بدء تنفيذ خطة سخرت كل طاقاتها للعمل فيها، من خلال الحكومة والمؤسسات والأفراد، وذلك بعد 16 شهرا من المقاطعة العربية للدوحة بسبب سياساتها الداعمة للإرهاب.

وقال محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة القطري إن قطر سخرت كل طاقاتها للعمل على تحقيق الأمن الغذائي، وإنها تسعى نحو بلوغ الاكتفاء الذاتي في كثير من السلع والمنتجات، حسب صحيفة الوطن القطرية.

وأضاف الوزير القطري أن "احتفال دولة قطر بيوم الغذاء العالمي يأتي تأكيدا لأهمية الغذاء وضرورة توفيره لكل فرد يعيش على أرضها"، موضحا أن "شعار احتفال هذا العام هدفه زيادة وعي الرأي العام بمشكلة الجوع، وتسليط الضوء على معاناة الجياع في العالم".

وتعاني قطر من أزمة في توفير احتياجاتها الأساسية، خصوصا بعد قطع دول الرباعي العربي الداعية لمكافحة الإرهاب علاقتها مع الدوحة بسبب دعمها للإرهاب واحتضانها للتنظيمات الإرهابيين في 5 يونيو 2017. واضطرت السلطات القطرية إلى اللجوء إلى تركيا وإيران لتوفير احتياجاتها الغذائية، بينما اضطرت إلى استيراد الماشية من الخارج.

وتحتفل دول العالم، اليوم الثلاثاء، بيوم الغذاء العالمي، والذي يوافق ذكرى إنشاء منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" عام 1945.

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