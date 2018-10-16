وفد منظمة التعاون الإسلامي يتفقد المركز القومي لبحوث المياه...صور

قام وفد من منظمة التعاون الإسلامى بزيارة للمركز القومى لبحوث المياه بمجمع المعاهد بالقناطر الخيرية اليوم، بمشاركة وزراء دول النيجر وكوت ديفوار وسيراليون وذلك ضمن فعاليات مؤتمر منظمة التعاون الإسلامى على هامش اليوم الثالث لفعاليات أسبوع القاهره للمياه الذي يعقد في الفترة من ١٤ حتى ١٨ أكتوبر الجاري برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقام الوفد بجولة تفقدية للمعامل المركزية للرصد البيئى للوقوف على أنشطة المعامل والتعرف على إمكاناتها وذلك من خلال عرض تقديمى مختصر تضمن معلومات موجزة عن المعامل المركزية من حيث التعريف بها والغرض من إنشائها والأنشطة والإمكانات والأجهزة المتاحة، بجانب قيامه بجولة داخل مبنى المعامل لتفقد الأقسام المختلفة والتعرف على طبيعة عمل كل منها على حده، و صحب الوفد خلال الجولة كل من الدكتور محمد مختار مدير المعامل المركزية ، والدكتورة مريم مصطفى نائب مدير المعامل المركزية.



كما قام الوفد بزيارة لمعهد بحوث التغيرات المناخية وآثارها البيئية والذى يضم معمل التغيرات المناخية وهو من أحدث المعامل الموجودة بمنطقة الشرق الأوسط لرصد وتحليل الظواهر المناخية كما استمع السادة أعضاء الوفد لعرض قدمه الدكتور خالد خير الدين مدير المعهد تضمن بعض الأنشطة التى يقوم بها المعهد.



وفى ختام الزيارة توجه الوفد إلى معهد بحوث الهيدروليكا لتفقد مركز التدريب والنماذج الهيدروليكية المختلفة كما استمع الوفد لشرح موجز عن أنشطة المعهد قدمه الدكتور سامى سعد مدير المعهد.