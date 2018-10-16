أميرة بهي الدين.. عندما تتدلى أغصان الياسمين من نافذة الرواية

في تلك القاعة التي تضج بأصوات متداخلة قبل أن تهدأ فجأة على وقع صوت مطرقة القاضي إيذانا ببدء محاكمة جديدة.. تقف تلك المحامية الشابة بشموخ لا يشوبه أي هوى تجاه ما يدور حولها سوى هذه الأوراق التي جمعت فيها خيوط القضية واستعدت لاستخدام ما تملك من قوة في الإقناع وجزالة في لغة العرض وحنكة في الرد لكسب قضيتها الظاهرة.



في الجانب غير المرئي من المشهد، تظهر أميرة - المحامية - في نفس تلك القاعة المكتظة بالناس، غير أن ملامح المشهد تتبدل كما لو أن ستار المسرح كان يحجب هذه الحالة الرائعة من الخيال والفريدة في التقاط الصورة والبحث عما تحكيه كل تفصيلة ربما ليست مهمة للآخرين - لكنها تفتح بابا جديدا لرواية غير منتهية بدأت أميرة في كتابتها حالا من خلف الروب الأسود.



أميرة بهي الدين، المحامية والروائية والإعلامية، لم تنكر أن وقوفها أمام القاضي كان لا يعميها عن رؤية هذا الحاجب الواقف إلى جانبه، متسائلة في فضول شيق .. لماذا يكعب حذائه بهذه الطريقة.. لماذا ملابسه لا تظهر مهندمة على الدوام ؟ .. هذا المجاور للقاضي وراءه من الحكايات ما يستهوي فضول المحامية ويشحذ هممها العقلية و يستدعي مزيدا من الاستغراق في الكتابة التي تعشقها وتنسى معها كل ما يجب ألا تنساه بحكم عملها الشاق ووقتها الضيق.



أميرة بهي الدين حلت ضيفة على موقع صدى البلد في ندوة حوارية مصغرة، احتفاءً بروايتها الجديدة، برديات مدن الياسمين، ولعل الياسمين كان عنوانا للحوار ومدخلا عطرا للحديث عن الرواية التي أظهرت أن الكاتبة أرادت تتوج ولعها بزهر الياسمين بتلك الرواية التي مزجت فيها قصص الحب بالوطنية بالبساطة من خلال دراما المجتمع المصري البسيط وتأثره بـ الأحوال المحيطة والتغيرات السياسية الحادثة، في تأريخ متأصل لتفاصيل غير مرئية ومشاهد جديرة بالتوثيق قالت عنها أميرة "ربما تشعر معها بأنك مكان البطل وتهاتفني بأن فلانا هذا في الرواية هو شبه أبي أو جدي، أو أن شخصية عسلية في الرواية نقابلها كل يوم في حياتنا".



تعلق أميرة بالياسمين كزهرة يكشف عن علاقة حب دفين وعمق لا يمكن الولوج إليه، ربما بدأت العلاقة من تلك الأفرع المتساقطة على شعر الطفلة في بيت جدها أو الأزهار المداعبة لخدها بينما أجبرتها الرائحة العبقة على الاستسلام لرغبات الياسمينة المتدلية في اللعب مع الفتاة.



الياسمين عاد إلى أميرة لتزرعه على شباك بيتها، وصفته بأنه زهرا لا ينضب وشجرة لا يجف عطاؤها، قالت إنها تجمع الأزهار يوميا لتلتقط لها صورا وتحتفظ بها كما لو كانت الياسمينة طفلة تدللها.



لم يقف الحديث مع أميرة بهي الدين عند حد الياسمين، تجاوز ذلك وصولا إلى قضايا سياسية وإعلامية، كشفت من خلالها رؤيتها للمشهد السياسي في مصر وتوقعها لتسلسل الأحداث، إذ كتبت يوما ما في خضم ما تضرب به أحداث ثورة 25 يناير، أن الشباب في ميدان التحرير دون قصد بمثابة شنيور يحدث ثقبا كبيرا في قلب مصر لتدخل من خلاله الجماعات الإرهابية.



أميرة العائدة إلى شغفها الأدبي، قدمت برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا والذي أحدث صدى واسعا وحقق نجاحا منقطع النظير، قالت إنها لا تمانع من تكرار التجربة شريطة أن تقدم محتوى يشرح للناس ما هي مصر وما هي الجذور التي يجب أن يتشبث بها الشباب، والجيل الصاعد، وهو الأمر ذاته الذي تمنت أن يلتفت إليه الإعلام ويرنو إليه الشباب، لأنهم إن أرادوا أو رفضوا فلا مناص من أنهم من سيقودون مصر مستقبلا ويحددون مصيرها.