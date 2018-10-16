بعد توجيهات الرئيس لدعم المحافظات والقرى.. صدى البلد يستعرض مشاكل المحافظات.. سوهاج: الفقر والبطالة تعيق التنمية.. مزارعو الوادي الجديد في حالة يرثي بها.. والقاهرة تعاني التكدس المروري والازدحام

المراغي: البطالة أكبر عائق للتنمية في سوهاج.. والدولة بدأت التنمية

برديس: الوادي الجديد كنز واستثماره يحل مشاكل اقتصادية كثيرة

الدمرداش: القاهرة أقل مشاكل مقارنة بباقى المحافظات

تعاني بعض محافظات مصر من مشاكل كبيرة ليست بالهينة، أحيانا تتسبب في موت بعض المواطنين، ففي الوقت الذي ينعم بعض مواطني المحافظات الأخرى نجد آخرين يعانون من مشاكل عدم وصول المياه لهم وتلوثها، وتدهور منظومة الصرف الصحي، انقطاع الكهرباء بشكل متكرر، طرق غير ممهدة للسير تؤدي الي الهلاك، لذلك أصدر الرئيس السيسي توجيهات بدعم الخدمات بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجا.قال النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن محافظة سوهاج تعاني من الفقر الشديد، علي الرغم من كونها أكبر محافظات الجنوب مساحة وسكانا، موضحا ارتفاع نسبة البطالة والأمية بها، لذلك نجد الكثير من سكانها يهاجرون بحثا عن فرص عمل والعيش حياة كريمة.وطالب المراغى في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بوضع سوهاج علي الخريطة واعطائها بعض الاهتمام وانشاء المصانع والمشاريع وزيادة التمويل والاستثمار، وذلك لاستيعاب أكبر عدد من الشباب للعمل بدلا من هجرتها، مؤكدا ان البطالة تمثل أكبر عائق للتنمية في المحافظة.وأشار إلى أن الخدمات الطبية تعاني من الإهمال، كذلك عدم توافر الادوية والعجز الكبير في الاطباء زاد من معاناة الأهالي، مضيفا أن المدارس في سوهاج تعاني نقصا في المدرسين والعمال. وارتفاع الكثافة الطلابية في الفصول، الأمر الذي يزيد من تدهور التعليم.وتابع جبالي حديثه حول مشاكل تلوث المياه والذي تتسبب في إصابة المواطنين بالأمراض منها الفشل الكلوي، ومشاكل الصرف الصحي الذي عاني منه الاهالي منذ زمن، فضلا عن الطرق غير الممهدة للسير والتي طالب النائب برصفها.واختتم المراغي تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي شرعت في تنمية الصعيد وزيادة التمويل وذلك لتنمية المشروعات المحلية وتحسين مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي.من جانبه قال النائب برديس عمران، إن محافظة الوادي الجديد أكثر محافظات مصر احتياجا للخدمات والرعاية، حيث تعاني من افتقار جميع الخدمات والمؤهلات التي تجعل مواطنيها يعيشون حياة عادية، مشيرا إلي أن المشاكل في المحافظة تعد "بالجملة"، من تدني خدمات صحية واجتماعية وتعليمية وتدني منظومة الطرق وكثرة الحوادث.وأكد برديس، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" علي معاناة المزارعين الشديدة في الوادي الجديد، ووصولهم لحالة يرثي لها، فعلي الرغم من امتلاكها ملايين الأفدنة إلا ان الزراعة بها ضئيلة، وذلك بسبب العجز في المياه وارتفاع أسعار الكهرباء حيث تستخدم مواتير الري، فالعائد من الزراعة يتم إنفاقه علي سد مصاريف الكهرباء، مشيرا الي أن هذه الافدنة لو استثمرت جيدا لحلت مشكلة الغذاء في مصر.وتابع عضو مجلس النواب سرد مشكلات المحافظة قائلا: إن مستوي الخدمات الصحية وصل الي القاع، فهناك عجز في الأطباء والمعدات الطبية والأدوية، فالمريض بدلا من معالجته وتوفير رعاية صحية له، يقطع مئات الكيلو مترات للذهاب لأقرب مستشفي.وأعرب النائب عن أسفه نتيجة عدم الاهتمام بحل مشكلة الصرف الصحي، مشيرا الى ان 95% من المحافظة لا يمتلك "صرف صحي"، والذي يكون سببا في انتشار الاوبئة والامراض، فيما يواجه الطلبة الجامعيون مشاكل المواصلات التي تعرقل طريقهم فضلا عن طول مسافة الطريق الذي قد يصل لـ200 كيلو متر.وأكد النائب أن محافظة الوادي الجديد تعد كنزا استراتيجيًا لمصر لما تملكه من إمكانيات هائلة في شتي المجالات، ومساحتها 44% من مساحة الجمهورية "نصفها" تقريبا، وتمتلك من الثروات ما يحل مشاكل مصر الاقتصادية كلها، ولكن إذا تم استغلالها والاستثمار فيها بشكل جيد وتذليل العقبات التي تعوق الاستثمار كالشروع في إنشاء طرق جديدة وإعادة رصف القديم.في سياق متصل قال النائب احمد الدمرداش، إن مشكلة محافظة القاهرة تتمثل في الازدحام المروري، موضحا ان الدولة بدأت في حل هذه المشكلة، بإنشاء العديد من الطرق علي طريقة عالمية، وذلك للحد من الحوادث وحل المشكلة والتي قد تصل في بعض الأحيان الي شلل الحركة في الطرق وتعطيل مصالح المواطنين.وأضاف الدمرداش في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن بعض أحياء القاهرة تعاني من مشكلة الصرف الصحي والتي قد تهدد المواطنين بانتشار الامراض بينهم والاوبئة فضلا عن انتشار القمامة المتواجدة في الشوارع، علي الرغم ان القاهرة اكبر محافظات مصر.وتابع عضو مجلس النواب، أن الدولة بدأت شوطا كبيرا من الاصلاحات في المحافظة، ولم تعد تعاني من المشاكل الكبيرة التي كانت تواجهها من قبل،كإنشاء الطرق والكباري لمنع الازدحام، وعمل بالوعات للصرف الصحي لتخفيف الأزمة، مشيرا الي أن القاهرة لا تعاني من الأزمات التي قد تعاني منها كثير من المحافظات الاخري مثل عدم توافر مياه الشرب او تلوثها، عدم وجود طرق ممهدة للسير، وانقطاع الكهرباء بشكل متكرر.