طارق فهمي: زيارة السيسي لروسيا تتزامن مع الذكرى 75 للعلاقات الثنائية

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن زيارة الرئيس السيسي مهمة جدا في الذكرى 75 للعلاقات المصرية الروسية، لاعتبارات ورسائل كثيرة، وهي الزيارة الثالثة للرئيس.



وأضاف «فهمي» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» أن العلاقات بين القاهرة وموسكو علاقة استراتيجية تشمل كل المجالات.



وأوضح أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن مصر دولة النموذج والمستقبل في ظل الاضطرابات الموجودة في المنطقة، لافتا إلى أن مصر أصبحت دولة قوية من خلال دورها في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

