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حوادث

إحباط تهريب بضائع مستوردة في خلاط أسمنت ببورسعيد.. صور

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 07:31 م
إحباط تهريب بضائع
إحباط تهريب بضائع مستوردة في خلاط اسمنت ببورسعيد
محمد الغزاوى - محمود مطاوع
نجح ضباط البحث الجنائي بمحور تأمين قناة السويس بقطاع منافذ بورسعيد الجمركية في إحباط ثاني عملية تهريب كميات كبيرة من البضائع غير خالصة الرسوم من منفذ بورسعيد الجمركي خلال زيارة رئيس الوزراء للمحافظة.

كانت معلومة وردت إلى العقيد محمد عدس رئيس تحريات المنافذ الجمركية باعتزام عدد من المهربين استغلال تأمين القوات لزيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتحديد توقيت خروجه من المدينة متوجه إلى المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد في تهريب كمية من البضائع في إحدى سيارات خلاطات الأسمنت بأوراق مزورة لإحياء تبعتها لشركة مقاولات كبرى بالمدينة.

وبتشديد الإجراءات تمكن ضابط مباحث المنفذ من ضبط السيارة الخلاط وبتفتيشها فتبين وجود كمية كبيرة من البضائع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط والتحفظ على المضبوطات.

يذكر أن مباحث المنافذ نجحت في إحباط تهريب كمية كبيرة من البضائع غير الخالصة الرسوم داخل مكبس نظافة تابع لحى جنوب استغل مرور ركب رئيس الوزراء للخروج من المنفذ لولا يقظة ضباط البحث.
إحباط تهريب بضائع مستوردة في خلاط أسمنت ببورسعيد.. صور
إحباط تهريب بضائع مستوردة في خلاط أسمنت ببورسعيد.. صور

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