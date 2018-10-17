ألف ليلة يشارك في مهرجان شنيت للأفلام القصيرة

يشارك الفيلم القصير (ألف ليلة) في مهرجان شنيت للأفلام القصيرة والتي تبدأ فعالياته من 10 لـ 21 أكتوبر 2018.





ويعرض الفيلم يوم 20 أكتوبر الساعة 7 مساءً في سينما زاوية بوسط البلد بحضور بطل الفيلم شادي خلف وفريق عمل الفيلم.





ويدور الفيلم حول سجين يقضى ليلة أخرى في زنزانته المظلمة الوحيدة، لكنه يكتشف أنه ليس بمفرده .ويواجه سجناء آخرين لا يغادرون زنزانته أو عقله.





فيلم (ألف ليلة) من إنتاج ستوديو ذات وبطولة شادي خلف، إخراج انطونيس بزيلي، منتج منفذ أحمد سامي، مدير التصوير فريدريكو كورنو، مونتاج فاروق قاسم، مصممة الديكور ندا أبو خطوة، ألوان جيهان صبحي خليل، موسيقى ومكساج محمد سامي،



