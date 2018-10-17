ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

ألف ليلة يشارك في مهرجان شنيت للأفلام القصيرة

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 12:35 ص
صدى البلد
نورا نبيل
يشارك الفيلم القصير (ألف ليلة) في مهرجان شنيت للأفلام القصيرة والتي تبدأ فعالياته من 10 لـ 21 أكتوبر 2018.

ويعرض الفيلم يوم 20 أكتوبر الساعة 7 مساءً في سينما زاوية بوسط البلد بحضور بطل الفيلم شادي خلف وفريق عمل الفيلم.

ويدور الفيلم حول سجين يقضى ليلة أخرى في زنزانته المظلمة الوحيدة، لكنه يكتشف أنه ليس بمفرده .ويواجه سجناء آخرين لا يغادرون زنزانته أو عقله.

فيلم (ألف ليلة) من إنتاج ستوديو ذات وبطولة شادي خلف، إخراج انطونيس بزيلي، منتج منفذ أحمد سامي، مدير التصوير فريدريكو كورنو، مونتاج فاروق قاسم، مصممة الديكور ندا أبو خطوة، ألوان جيهان صبحي خليل، موسيقى ومكساج محمد سامي،

"ذات".. هو ستوديو يهدف إلى توفير ورش عمل خاصة للفنانين الهواة والمحترفين، لمساعدتهم في تنمية أدواتهم الفنية وتدريبها على يد متخصصين مصريين وأجانب من خلال بيئة مناسبة كما تقدم ورش متنوعة مثل: ورشة التمثيل التي تتضمن تدريبات خاصة بالكاميرا وتدريبات خاصة بالمسرح، ورشة صناعة الأفلام للمبتدئين، ورشة الإخراج المسرحي، ورشة الحركة والتعبير الجسدي المعاصر، ورشة كتابة السيناريو، كما تقدم أيضًا ورش تمثيل للأطفال من سن 8 إلى 12 سنة التي تعمل على إظهار إبداع الطفل وتقوية مهارة التواصل ورواية القصص لديه.

ترشيحاتنا

جبال أسيوط مصيدة للإرهابيين .. سقوط 42 إرهابيا خلال عامين بمناطق وعرة بالجبلين الغربي والشرقي .. وإفساد إقامة ولاية داعش في غرب ديروط

طريقة تحضير الهريسة الدمياطي في المنزل بأقل التكلفة

شاهد.. رسالة محمد صلاح لـ مكة في عيد ميلادها

وصلة غناء بين السقا وأصالة ومحمد فؤاد.. فيديو

ترامب يكشف تفاصيل ما قاله ولي العهد السعودي حول اختفاء جمال خاشقجي

الأمن يضبط كيشة بعد انتشار فيديو لسبه ركاب أحد قطارات المترو

قنبلة موقوتة.. جوازات السفر الذهبية تهدد أمن واستقرار أوروبا

صندوق النقد: السعودية ستصبح من أقوى اقتصادات العالم في 2020

صدى البلد يرصد حجم الأعمال بأنفاق شرق بورسعيد.. صور

معتز الدمرداش يتعرض لموقف محرج على الهواء.. فيديو

أحمد موسى يكشف آخر تفاصيل عملية تفتيش القنصلية السعودية في إسطنبول

سيد علي يكشف تفاصيل كارثية فى حادث وفاة طبيبة المطرية.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف

صدى البلد يرصد حجم الأعمال بأنفاق شرق بورسعيد.. صور

رئيس مدينة شبرا الخيمة يحل أزمة تأخر رواتب عمال النقل.. صور

أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية .. صور

فيديو

مصر وروسيا تاريخ من الشراكة.. وزيارة الرئيس السيسي تدشن مرحلة جديدة بين الدولتين.. فيديو
أحمد شيحة: دول العالم تسعى لتوطيد علاقاتها مع مصر
فيصل: كلمة الرئيس السيسي في المجلس الفيدرالي الروسي تعبر عن العرب وأفريقيا
متحدث الرئاسة: البنية التحتية في مصر ممهدة لاستقبال الاستثمارات .. فيديو
الرئاسة: سيناء 2018 ملحمة عظيمة لاقتلاع جذور الإرهاب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟