ألف ليلة يشارك في مهرجان شنيت للأفلام القصيرة

يشارك الفيلم القصير (ألف ليلة) في مهرجان شنيت للأفلام القصيرة والتي تبدأ فعالياته من 10 لـ 21 أكتوبر 2018.
ويعرض الفيلم يوم 20 أكتوبر الساعة 7 مساءً في سينما زاوية بوسط البلد بحضور بطل الفيلم شادي خلف وفريق عمل الفيلم.
ويدور الفيلم حول سجين يقضى ليلة أخرى في زنزانته المظلمة الوحيدة، لكنه يكتشف أنه ليس بمفرده .ويواجه سجناء آخرين لا يغادرون زنزانته أو عقله.
فيلم (ألف ليلة) من إنتاج ستوديو ذات وبطولة شادي خلف، إخراج انطونيس بزيلي، منتج منفذ أحمد سامي، مدير التصوير فريدريكو كورنو، مونتاج فاروق قاسم، مصممة الديكور ندا أبو خطوة، ألوان جيهان صبحي خليل، موسيقى ومكساج محمد سامي،
"ذات".. هو ستوديو يهدف إلى توفير ورش عمل خاصة للفنانين الهواة والمحترفين، لمساعدتهم في تنمية أدواتهم الفنية وتدريبها على يد متخصصين مصريين وأجانب من خلال بيئة مناسبة كما تقدم ورش متنوعة مثل: ورشة التمثيل التي تتضمن تدريبات خاصة بالكاميرا وتدريبات خاصة بالمسرح، ورشة صناعة الأفلام للمبتدئين، ورشة الإخراج المسرحي، ورشة الحركة والتعبير الجسدي المعاصر، ورشة كتابة السيناريو، كما تقدم أيضًا ورش تمثيل للأطفال من سن 8 إلى 12 سنة التي تعمل على إظهار إبداع الطفل وتقوية مهارة التواصل ورواية القصص لديه.