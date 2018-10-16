اليوم العالمي للأغذية فى 10 معلومات.. تعرف عليها.. فيديو

يصادف اليوم 16 أكتوبر ذكرى اليوم العالمي للغذاء، الذى أَعلنته منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة لمنظمة للأمم المتحدة، ويشارك أيضًا العديد من المنظمات الأخرى المعنية بالأمن الغذائي، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي.



فى إطار ذلك يستعرض صدى البلد أبرز 10 معلومات عن اليوم العالمي للغذاء.



1- يهدف يوم الغذاء العالمي إلى تعميق الوَعي العام بِمعاناة الجِياع وناقصي الأغذية في العالم، وإلى تشجيع الناس في مُختلف أنحاء العالم على اتخاذ تدابير لمكافحة الجوع،



2- يحتفل أكثر من 150 بلدا بهذه المناسبة كل عام.



3- وفي الولايات المتحدة ترعى أكثر من 450 منظمة تطوعية قومية ومن القطاع الخاص يوم الأغذية العالمي.



4- بادرت البلدان الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، خلال الدورة العشرين لمؤتمر المنظمة المعقودة في نوفمبر الثاني 1979، إلى إقامة يوم الأغذية العالمي.



5- يصادف التاريخ الذي وقع عليه الاختيار وهو 16 أكتوبر الذكرى السنوية لإنشاء الفاو في عام 1945.







6- لعب الوفد المجري دورًا نشطًا خلال دورة المؤتمر العشرين للمنظمة بقيادة الوزير المجري السابق للزراعة والأغذية الدكتور بال روماني، الذي اقترح فكرة الاحتفال بيوم الأغذية العالمي في جميع أنحاء العالم،.



7- ويهدف الاحتفال باليوم لزيادة وعي الرأي العام بمشكلة الجوع في العالم، والتشجيع على توجيه قدر أكبر من الاهتمام إلى الإنتاج الزراعي في جميع البلدان، وبذل جهود أكبر على المستويات الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف وغير الحكومية لتحقيق هذا الغرض.



8- وتشجيع نقل التكنولوجيا إلى بلدان العالم الثالث، وتعزيز التضامن الدولي في الكفاح ضد الجوع وسوء التغذية والفقر واسترعاء الاهتمام نحو المنجزات المتحققة في مجالي الأغذية والتنمية الزراعية.



9- تشجيع مساهمة جماهير الريف ولاسيما النساء وأكثر الفئات حرمانا في اتخاذ القرارات والأنشطة التي تمس ظروف حياتهم؛ وتشجيع التعاون الاقتصادي والتقني فيما بين البلدان النامية.



10- هناك 821 مليون شخص يعانون من الجوع، والهدف هو القضاء على هذه النسبة من الجوع حول العالم، بحلول عام 2030.