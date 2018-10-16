ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

اليوم العالمي للأغذية فى 10 معلومات.. تعرف عليها.. فيديو

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 08:22 م
صدى البلد
كريم جمال
يصادف اليوم 16 أكتوبر ذكرى اليوم العالمي للغذاء، الذى أَعلنته منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة لمنظمة للأمم المتحدة، ويشارك أيضًا العديد من المنظمات الأخرى المعنية بالأمن الغذائي، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي.

فى إطار ذلك يستعرض صدى البلد أبرز 10 معلومات عن اليوم العالمي للغذاء.

1- يهدف يوم الغذاء العالمي إلى تعميق الوَعي العام بِمعاناة الجِياع وناقصي الأغذية في العالم، وإلى تشجيع الناس في مُختلف أنحاء العالم على اتخاذ تدابير لمكافحة الجوع،

2- يحتفل أكثر من 150 بلدا بهذه المناسبة كل عام.

3- وفي الولايات المتحدة ترعى أكثر من 450 منظمة تطوعية قومية ومن القطاع الخاص يوم الأغذية العالمي.

4- بادرت البلدان الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، خلال الدورة العشرين لمؤتمر المنظمة المعقودة في نوفمبر الثاني 1979، إلى إقامة يوم الأغذية العالمي.

5- يصادف التاريخ الذي وقع عليه الاختيار وهو 16 أكتوبر الذكرى السنوية لإنشاء الفاو في عام 1945.



6- لعب الوفد المجري دورًا نشطًا خلال دورة المؤتمر العشرين للمنظمة بقيادة الوزير المجري السابق للزراعة والأغذية الدكتور بال روماني، الذي اقترح فكرة الاحتفال بيوم الأغذية العالمي في جميع أنحاء العالم،.

7- ويهدف الاحتفال باليوم لزيادة وعي الرأي العام بمشكلة الجوع في العالم، والتشجيع على توجيه قدر أكبر من الاهتمام إلى الإنتاج الزراعي في جميع البلدان، وبذل جهود أكبر على المستويات الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف وغير الحكومية لتحقيق هذا الغرض.

8- وتشجيع نقل التكنولوجيا إلى بلدان العالم الثالث، وتعزيز التضامن الدولي في الكفاح ضد الجوع وسوء التغذية والفقر واسترعاء الاهتمام نحو المنجزات المتحققة في مجالي الأغذية والتنمية الزراعية.

9- تشجيع مساهمة جماهير الريف ولاسيما النساء وأكثر الفئات حرمانا في اتخاذ القرارات والأنشطة التي تمس ظروف حياتهم؛ وتشجيع التعاون الاقتصادي والتقني فيما بين البلدان النامية.

10- هناك 821 مليون شخص يعانون من الجوع، والهدف هو القضاء على هذه النسبة من الجوع حول العالم، بحلول عام 2030.

ترشيحاتنا

صحيفة إسرائيلية: بعد قضية خاشقجي.. تركيا تخشى قطع العلاقات مع السعودية.. أردوغان فقد القدرة على مواجهة المملكة خوفا على نفوذه.. وحجم الاستثمارات السعودية بتركيا يبلغ ملياري دولار

وليد صلاح الدين يكشف حقيقة أزمة الاتحاد السكندري مع الزمالك.. فيديو

رسميا.. مصر تتأهل إلى نهائيات بطولة الأمم الأفريقية للمرة الـ24 في تاريخها

الخارجية الأمريكية تكشف عن اتفاق بومبيو ومحمد بن سلمان بشأن خاشقجي

خطأ كارثي من الاذاعة الداخلية للاستاد في مباراة أستراليا والكويت.. فيديو

وصلة ردح على تويتر بين ترامب وممثلة إباحية

مستشفى بورفؤاد أول نقطة لاستقبال العاملين بمشروعات شرق بورسعيد.. فيديو

عابدين: 57 دولة تقدمت لحجز أراض بالحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية.. صور

القنصل السعودي بإسطنبول يغادر تركيا

السيسي: مصر مرت بمحنة ضخمة في 2013 وكادت أن تضيع.. فيديو

تعرف على أجر عبد الحليم حافظ في فيلم الوسادة الخالية

الأهلي يهزم المصرية للاتصالات بنصف دستة أهداف وديا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس مدينة شبرا الخيمة يحل أزمة تأخر رواتب عمال النقل.. صور

أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية .. صور

مدير رالي الجامعات يكشف كواليس صناعة الطلاب 9 سيارات كهربائية.. صور

صدى البلد يرصد جولة رئيس الوزراء بكلية الهندسة جامعة بورسعيد

فيديو

سيد علي يكشف تفاصيل كارثية فى حادث وفاة طبيبة المطرية.. فيديو
أحمد موسى يكشف عن توقيع اتفاقية بين مصر روسيا غدا
سياسي روسي: العلاقات مع مصر ترتقي إلى درجة تحالف.. فيديو
سيد علي ينفعل على الهواء بسبب قرار التموين الأخير.. فيديو
أحمد موسى: بوتين يصطحب السيسي في جولة على كورنيش سوتشي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟