وزير الرياضة: نسعى لمساعدة الشاب حتى لا يحمل هم مستقبله

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن دور الوزارة في بناء الإنسان المصري هو تلبية احتياج الشباب وحل مشاكلهم وتوجيهه نحو التطوير دائما في كل المحافظات بالشراكة مع البرلمان.



وأضاف "صبحي"، خلال كلمته بالمنتدى البرلماني لحزب مستقبل وطن المنعقد الآن بشرم الشيخ، أن الوزارة تسعى للحفاظ على الأمن القومي ونساعد الشباب حتى لا يحمل هم مستقبله، ونغوص في قلب المشاكل منها البطالة والتطرف العصبية والقبلية وغيرها، وتابع:"الشباب يحتاج إلى تطوير القدرات ورفع معدل المستوى الاقتصادي لهم كي يكون قادر على تلبية احتياجاته، مشيرا إلى أن التواصل الاجتماعي هي الوسيلة الأهم للتواصل مع الشباب لتوعية قدراته على الاطلاع وتعزيز الانتماء لبلده قادر على مواجهة تحداياته".



وأكد الوزير، أننا "كي نقول أن لدينا إنسان مصرى قوى يجب ان يكون إنسان بقوة بدنية وجسمانية سليمة وهذا ما نعمل عليه على أرض الواقع في مجال الرياضة بمنهج علمي في كل المحافظات، مع رفع الكفاءة للمنشآت وجذب الاستثمارات في المجال".