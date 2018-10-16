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محافظات

صدى البلد يرصد متابعة رئيس الوزراء لممشى بورسعيد السياحي

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 09:16 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
محمد الغزاوى ومحمود مطاوع
رصد صدى البلد متابعة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لممشي بورسعيد السياحي أثناء استقلاله إحدى المعديات التابعة لهيئة قناة السويس المتجهة إلى بورفؤاد خلال زيارته اليوم لبورسعيد.

واستمع رئيس الوزراء إلى رأى محافظ بورسعيد عادل الغضبان في تطوير تلك المنطقة، والتي تعد إحدى أهم المناطق السياحية في بورسعيد كونها محصورة بين قاعدة ديليسبس الشهيرة ومبنى إرشاد هيئة قناة السويس الأثري التاريخي.

وكان "مدبولى" وصل في زيارة رسمية لبورسعيد مساء أمس استهلها باجتماع شعبي تنفيذي، وبدأ جولته اليوم بتفقد مدرستي آشتوم الابتدائية والقناة الاعدادية أعقبها زيارة المبنى الإداري للتأمين الصحي والمستشفى العام، وانتقل لتفقد سوق الأسماك الجديد ومنها إلى المنطقة الصناعية.
صدى البلد يرصد متابعة رئيس الوزراء لممشى بورسعيد السياحي
صدى البلد يرصد متابعة رئيس الوزراء لممشى بورسعيد السياحي
صدى البلد يرصد متابعة رئيس الوزراء لممشى بورسعيد السياحي
صدى البلد يرصد متابعة رئيس الوزراء لممشى بورسعيد السياحي

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