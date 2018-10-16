طارق فهمي: نعمل مع الجانب الروسي بدون ميراث عدائي.. والعلاقات تاريخية

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن العلاقات بين مصر وروسيا تاريخية، موضحا أن أهم رسائل الرئيس خلال الزيارة هي العلاقات الاستراتيجية والعسكرية والتحرر من القيود التي تفرض في أي دولة بالإقليم.



وأضاف «فهمي» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» أننا نعمل مع الجانب الروسي بدون ميراث عدائي، مؤكدا أن الشراكة المصرية الأمريكية لا تلغي تحركنا تجاه دول أخرى مثل روسيا.



وأِشار أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الامريكية، إلى أن مصر اتبعت سياسة تنويع السلاح خلال السنوات الماضية وتدريب القوات المسلحة على مدرسة عسكرية مختلفة، لافتا إلى أن مصر لديها القدرة علي التحرك في الدوائر السياسية الجديدة مع الدول الكبرى.