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تعليم

جامعة كفر الشيخ تفتح تحقيقًا في واقعة التخلص من الكلاب الضالة

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 07:41 م
صدى البلد
محمود زيدان
قرّر الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، فتح تحقيق فيما تناوله وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية بالتخلص من بعض الكلاب الضالة المتواجدة داخل الحرم الجامعي بكلية الطب البيطري؛ لاستجلاء الحقيقة كاملة وتوضيح عما إذا كان التخلص بطريقة رحيمة من عدمه.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، خلال اجتماع مجلس عمداء الجامعة، إن الرفق بالحيوان واجب ديني والتزام قانوني، مشيرًا إلى إحالة الموضوع للتحقيق بالجامعة لاستجلاء الحقيقة والتحقق من مدى صحة الموضوع، وعما إذا كان تم التخلص من الكلاب الضالة بطريقة رحيمة أم غير رحيمة طبقا للقوانين المنظمة في هذا الشأن.

حضر اجتماع مجلس العمداء، الدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور عبد الرازق دسوقي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعبد الله جاد، أمين عام الجامعة.

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