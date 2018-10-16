جبال أسيوط مصيدة للإرهابيين .. سقوط 42 إرهابيا خلال عامين بمناطق وعرة بالجبلين الغربي والشرقي .. وإفساد إقامة ولاية داعش في غرب ديروط

186 كهفا في الهضبتين ساعدت على دعم الأنشطة الإجرامية

الجبل الغربي يتصدر مصيدة الإرهابيين بسقوط 35 إرهابيا

الداخلية تنجح في إفساد إقامة ولاية داعش غرب ديروط

تنحصر محافظة أسيوط بين الجبلين الشرقي والغربي، والذي ساعد بشكل كبير في جعلها مأوى للخارجين على القانون والارهابيين، حيث ظل الجبلان وكرين للخارجين على القانون ومعتادي الإجرام، مستغلين الكهوف الجبلية وطرقها الوعرة التي ظلت لسنوات خارج السيطرة الامنية ، ولكن تحول الامر الان واصبحت جبال أسيوط تحت السيطرة الامنية وأصبحت مصيدة للخارجين عن القانون حيث سقط 42 ارهابيا خلال عامين بالجبلين الغربي والشرقي بـ 4 مراكز في أسيوط .ومن أخطر المناطق الجبلية في أسيوط المغارات والكهوف الموجودة بالجبل الغربي بمنطقة الغنايم والتي شهدت محاولة نمو للجماعات الارهابية الا ان وزارة الداخلية نجحت في القضاء عليهم قبل نموهم وامتدادهم في اعمالهم الاجرامية حيث تمكنت الاجهزة الامنية بأسيوط من تصفية خلية ارهابية مكونة من 9 أشخاص بأحد الكهوف بالجبل الغربي بالغنايم .وكانت معلومات كشفها قطاع الأمن الوطنى عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية بكهف جبلى بإحدى المناطق الوعرة الكائنة بطريق أسيوط/سوهاج الصحراوى الغربى بدائرة مركز الغنايم ، وحيازتهم أسلحة نارية متنوعة ، وقيامهم بإعداد عبوات متفجرة ، واعتزامهم التحرك خلال الفترة القادمة لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف المنشآت الهامة والحيوية بالبلاد .تم التنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا لمداهمة الكهف المشار إليه فجر اليوم الاثنين وحال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة قامت العناصر الإرهابية بتبادل إطلاق النيران مع القوات .وأسفرت عمليات تمشيط المنطقة عقب ذلك عن العثور على 9 قتلى من العناصر الإرهابية "جار تحديدهم" ، كما عُثر على ( 6 بنادق آلية عيار 7,62×39مم ، كمية من الطلقات ، عدد 2 عبوة متفجرة ، وسائل إعاشة ، بعض الأوراق التنظيمية )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.ولم تكن هذه الضربة الاولى لوزارة الداخلية لنحر جذور الارهاب وعدم نموه مستغلا الجبال والكهوف بالجبل الغربي، كان قد سبقها في نهاية شهر يونيو الماضي تبادل لاطلاق الاعيرة النارية بين قوات الامن و4 من العناصر الارهابية نزلوا من جبل الغنايم الى مساكن السوهاجية بالغنايم وتمكنت قوات الامن من قتلهم .ومن الغنايم الى مركز القوصية لم يختلف الامر كثيرا حيث وصلت معلومات لقطاع الامن الوطني بمحاولة خلية ارهابية مكونة من 3 أشخاص في التمركز بالجبل الغربي بالقوصية وعلى الفور قام قطاع الامن الوطني بالاشتراك مع قطاع الامن العام والامن المركزي بتحديد تمركز الخلية الارهابية وقاموا بمداهمة الموقع مما ادى الى تبادل لاطلاق الاعيرة النارية ما أسفر عن مقتل افراد الخلية الارهابية .ومن القوصية الى الجبل الغربي في ديروط نجحت قوات الامن في شهر يوليو من العام الماضي في تصفية خلية إرهابية، مكونة من 6 أشخاص، تعتنق الفكر الداعشي فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني مفادها اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية المعتنقة لأفكار تنظيم داعش من إحدى الشقق السكنية الكائنة بعمارات غير مأهولة بالسكان وكرًا تنظيميًا لهم والإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية بنطاق محافظات الوجه القبلي قادمين عن طريق الجبل الغربي .ونجحت وزارة الداخلية في التعامل مع تلك المعلومات وتحديد الوكر الذى تختبئ فيه العناصر وقامت القوات بمداهمته لضبطهم إلا أنهم حال استشعارهم باقترابها بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فتم التعامل معهم مما نتج عنه مصرع كافة المتواجدين وعددهم 6 عناصر إرهابية.وفي الجبل الغربي في ديروط ايضا كانت الضربة الكبرى التي وجهتها وزارة الداخلية للجماعات الارهابية بعد تصفية 13 منهم بعد تبادل لاطلاق الاعيرة النارية استمر ساعات.كانت البداية بورود معلومات لقطاع الامن الوطني عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى مزارع الاستصلاح الكائنة بالكيلو 47 بطريق أسيوط/الخارجة بالجبل الغربي في ديروط واتخاذهم من أحد من المنازل بها مأوى مؤقتا لهم بعيدًا عن الرصد الأمنى لاستقبال العناصر المستقطبة حديثًا لتدريبهم على استخدام الأسلحة، وإعداد العبوات المتفجرة قبل تنفيذ عملياتهم العدائية.وفجر يوم 27 أكتوبر الماضي تم استهداف المزرعة المشار إليها بمشاركة جميع أجهزة الوزارة المعنية وحال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة المحيطة بها فوجئت القوات بإطلاق أعيرة نارية تجاهها بكثافة مما دفع القوات للتعامل مع مصدر النيران، وأسفرت عمليات التمشيط عقب السيطرة على الموقف عن العثور على (13) جثة يرتدى بعضهم ملابس عسكرية.بالإضافة لضبط 2 حزام ناسف، وسلاح متعدد عيار 7.62×54 و(7) بنادق آلية عيار 7.62×39 وطبنجة حلوان عيار 9 مم طويل، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة، ومبلغ 1750 جنيها مصريا، وبعض الأوراق التنظيمية والكتب الدينية (جار فحصها)؛ كما أسفر التعامل عن وقوع بعض التلفيات بإحدى مدرعات قطاع الأمن المركزى المشاركة فى المأمورية، وتم إخطار نيابة أمن الدولة العليا بالواقعة لاتخاذ اللازم، حيث باشرت التحقيقات فيها.ومن الجبل الغربي الى الشرقي وتحديدا مركز أبنوب حيث نجحت الأجهزة الأمنية بأسيوط، فى شهر أبريل 2017 ، في تصفية 7 من عناصر تنظيم داعش الإرهابى، وإحباط مخططهم بالظهير الصحراوى الشرقى بقرية عرب العوامر التابعة لمركز أبنوب.وقالت المصادر الأمنية، إنه من خلال توافر المعلومات لدى قطاع الأمن الوطنى أن مجموعة من هذه العناصر ممن يعتنقون فكر تنظيم "داعش"، الهاربين من القضية رقم 385 / 2017 حصر أمن دولة عليا، والسابق ضبط عدد من المتهمين فيها، يتخذون من إحدى المناطق الجبلية بأسيوط وكرا لاختبائهم، وتجهيز العبوات المتفجرة تمهيدا لارتكاب سلسلة من الأعمال الإرهابية.وكانت دراسة اعدها الدكتور عادل معتمد، الأستاذ بقسم الجغرافيا بكلية الآداب بجامعة أسيوط، بعنوان "الخلفية البيئية للجريمة بأسيوط" كشفت عن ارتفاع معدل جرائم القتل في المحافظة خلال السنوات الماضية، وسجلت وقوع 784 جريمة قتل في عام واحد.وأكدت الدراسة أن الطبيعة الجغرافية لأسيوط من حيث وقوعها بين هضبتين جيريتين وانتشار نحو 186 كهفا في الهضبتين، ساعد على دعم الأنشطة الإجرامية، والتي لم يحد منها التعليم.وقال معتمد في دراسته إن تلك المناطق اكتسبت قدرا من القوة بحكم عزلتها وبعدها عن السيطرة الإدارية، وأوصت الدراسة بعمل خطة تنمية وتعميمها على كل أرجاء المحافظة واستغلال ثروات هاتين الهضبتين.