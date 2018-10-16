خطأ كارثي من الاذاعة الداخلية للاستاد في مباراة أستراليا والكويت.. فيديو

ارتكب مذيع استاد الكويت خطأ كارثيا أثناء اللقاء الذي جمع اليوم بين منتخبي الكويت وأستراليا على استاد الكويت، والتي انتهت بفوز منتخب أستراليا بأربعة أهداف مقابل لاشيء.



وعرضت فضائية " بي بي سي " ، فيديو أثناء حديث المعلق قائلا: مباراة مذهلة بين منتخب الكويت وإسرائيل ليثير الجدل حول المتواجدين هناك.



وأصر المذيع على نطق اسم المنتخب الإسرائيلي مرة أخرى وأسماء اللاعبين الإسرائيليين وكأنهم هم من يخوضوا اللقاء بدلا من منتخب أستراليا.

