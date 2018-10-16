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رياضة

الاتحاد المصرى لكرة القدم يعلن عن موعد عودة بعثة المنتخب

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 07:31 م
صدى البلد
منار نور
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد مغادرة المنتخب بعد فوزه فى مباراة اليوم على سوازيلاند ضمن التصفيات المؤهلة للأمم الأفريقية.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصرى لكرة القدم عبر "تويتر": "يغادر مساء اليوم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في طريق عودته إلى القاهرة عبر رحلة خاصة لمصر للطيران، بعد الفوز على سوازيلاند 2-0 في الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية".

ومن المنتظر أن تصل البعثة حوالي السابعة من صباح الغد.

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