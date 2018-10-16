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طارق فهمي: مصر لا تحتاج إلى شهادات حسن سير من روسيا حول تأمين مطاراتها

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 07:33 م
الدكتور طارق فهمي
الدكتور طارق فهمي
كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الامريكية، إن مصر لا تحتاج إلى شهادات حسن سير وسلوك من روسيا أو أي دولة وبها تأمين كامل للمطارات.

وأضاف «فهمي» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الرئيس السيسي تمنى اليوم عودة الطيران بين موسكو والقاهرة.

وأشار أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إلى أن العلاقات والشراكة بين مصر وروسيا تاريخية والجميع مدرك بالمصالح المباشرة التي أقيمت مؤخرا.

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