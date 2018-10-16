سحر طلعت: زيارة الرئيس لروسيا ستدفع النمو الاقتصادي ومعدل الاستثمار.. فيديو

قالت سحر طلعت، رئيس مجلس الأعمال المصري الروسي، إن هناك حرصا من القيادة السياسية لتعزيز وتطوير وتدعيم العلاقات مع روسيا في مختلف المجالات، وعلى رأسها العلاقات الاقتصادية بما يعطي دفعة لعجلة الاقتصاد في كل البلدين.



وأضافت " طلعت " في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم" المذاع على قناة " دي إم سي"، أن الجانب الاقتصادي لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا له مردود عظيم، مضيفة: "المنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس ستكون ذات أهمية كبيرة وستساعد على تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة في معدل الاستثمارات".



وأكملت: "مجلس الأعمال المصري الروسي يعمل على تذليل العقبات للمستثمرين الروس والمصريين، وتشجيع المستثمرين الروس على القدوم إلى مصر للإستثمار".

