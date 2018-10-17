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مصرع 3 أشخاص بحثا عن الثراء السريع وحلم التنقيب عن الآثار بالقليوبية.. انتشال الجثث من أسفل الأنقاض.. والنيابة تعاين الواقعة وتقرر حبس صاحب المنزل ودفن الضحايا

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 01:04 ص
التنقيب عن الاثار
التنقيب عن الاثار بالقليوبية
إبراهيم الهوارى
  • لجنة من الوحدة المحلية بشبين القناطر تعاين المنزل 
  • العثور على حفر بعمق 60 مترًا داخل المنزل المنهار
  • تشريح جثث المتوفين والتصريح بدفنهم

شهدت واقعة شبين القناطر بمحافظة القليوبية حادثا مؤسفا حيث لقى 3 أشخاص مصرعهم أسفل أنقاض منزل بقرية عرب الصوالحة أثناء تنقيبهم عن الآثار ووهم الثراء السريع فيما انتقلت القوات المعنية وتم انتشال الجثث وتحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

كما انتقل فريق من نيابة لمعاينة المنزل المنهار وأمرت بحبس صاحب المنزل 4 أيام على ذمة التحقيق وطلبت النيابة من الوحدة المحلية معاينة المنازل المجاورة ومدى تأثرها بأعمال الحفر والتنقيب.

وتبين من المعاينة أن المنزل مكون من طابق واحد، كما تبين وجود حفرة داخل إحدى غرفتي المنزل بعمق 60 مترًا وعرض متر ونصف تقريبا، وآثار لوصلات كهربائية ممتدة داخل الحفرة وسلم وخرطوم لاستخراج المياه منها. 

بداية الواقعة عندما تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر بلاغا من أهالي منطقة الشلح بقرية عرب الصوالحة، دائرة المركز، يفيد بانهيار منزل قديم ووجود أشخاص أسفل الأنقاض، وأخطر اللواء مدير الأمن، فانتقل رئيس فرع البحث الجنائي، ورئيس مباحث المركز. 

وتبين أن المنزل المنهار مكون من طابق واحد وتبين وجود 3 جثث اسفل الانقاض وعلى الفور تمت الاستعانة بقوات الحماية المدنية ولوادر مجلس مدينة شبين القناطر وتم رفع الأنقاض واستخراج 3 جثث وهم "محمد ع م" و "صلاح ع" و"جميل م".

وتبين أنهم كانوا يقومون بالتنقيب عن الآثار في المنزل ملك " سيد ع " وتم نقل الجثث الى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وفرض الحراسة اللازمة على المنزل.

فيما انتقلت لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر لمعاينة المنزل وتبين من المعاينة أنه منزل قديم وحدث شروخ وتصدعات به نتيجة الحفر أسفل الجدران وجارى معاينة المنازل المجاورة حيث كشفت المعاينة أنها لم تتأثر من جراء انهيار المنزل.
مصرع 3 أشخاص بحثا عن الثراء السريع وحلم التنقيب عن الآثار بالقليوبية.. انتشال الجثث من أسفل الأنقاض.. والنيابة تعاين الواقعة وتقرر حبس صاحب المنزل ودفن الضحايا
مصرع 3 أشخاص بحثا عن الثراء السريع وحلم التنقيب عن الآثار بالقليوبية.. انتشال الجثث من أسفل الأنقاض.. والنيابة تعاين الواقعة وتقرر حبس صاحب المنزل ودفن الضحايا
مصرع 3 أشخاص بحثا عن الثراء السريع وحلم التنقيب عن الآثار بالقليوبية.. انتشال الجثث من أسفل الأنقاض.. والنيابة تعاين الواقعة وتقرر حبس صاحب المنزل ودفن الضحايا

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