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رياضة

شعلة الدورة الرياضية العربية الثانية تنطلق من ستاد بني سويف

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 08:25 م
صدى البلد
ريهام بكير
انطلقت شعلة الدورة الرياضية العربية للاتحادات النوعية " تماس 2 " بعد ظهر اليوم من ستاد بني سويف الرياضي بحضور اللواء عصام العلقامي سكرتير عام المحافظة، والدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة، وأحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وكان في استقبال الشعلة لدى وصولها بني سويف لفيف من الرياضيين والبراعم والموسيقى النحاسية وحملها الكابتن محمد فاروق الحكم الدولي السابق ابن محافظة بني سويف، وبعد انتهاء مراسم الاستقبال انطلقت الشعلة التي حملها المهندس أحمد سعد المشرف العام على الكرة بنادي تليفونات بني سويف لتأخذ طريقها إلى المنيا حيث يستقبلها اللواء قاسم محمد حسين محافظ المنيا، ومنها إلى أسيوط حيث تصلها صباح الغد ويستقبلها اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، وبعدها تتجه إلى محافظة الوادي الجديد حيث ينفذ الاتحاد العربي للثقافة الرياضية برئاسة أشرف محمود نسختها الثانية برعاية أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والأمير طلال بن بدر بن سعود بن عبد العزيز رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وتشهد الدورة الثانية مشاركة 10 دول عربية هي المغرب والكويت والامارات وتونس وفلسطين والبحرين ولبنان والسعودية وسلطنة عمان إلى جانب مصر ويتنافسون في 10 لعبات رياضية، بالإضافة لتنظيم مهرجان للملاحة الرياضية والرياضة للجميع والألعاب الإلكترونية.
شعلة الدورة الرياضية العربية الثانية تنطلق من ستاد بني سويف
شعلة الدورة الرياضية العربية الثانية تنطلق من ستاد بني سويف
شعلة الدورة الرياضية العربية الثانية تنطلق من ستاد بني سويف

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