ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

قوات الإنقاذ النهري تستخرج جثة طفل سقط في بالوعة مياه بقفط.. فيديو

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 08:25 م
صدى البلد
يوسف رجب
تمكنت قوات الإنقاذ النهري بقنا، من استخراج جثة طفل سقط فى بلاعة "خزان" مياه داخل منزله بمركز قفط.

تلقى اللواء مجدى القاضى- مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط، بسقوط طفل يدعى أندرو هدرا ملاك - 3 أعوام، فى بلاعه "خزان مياه" أثناء قيامه باللهو داخل المنزل، فتم إخطار شرطة الإنقاذ النهرى التى تمكنت من انتشال الجثة.

تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة لتتولى التحقيق فى الواقعة.

ترشيحاتنا

تونس تحرم مصر من صدارة المجموعة بثنائية فى شباك النيجر.. فيديو

روسيا تعلن موقفها من قضية اختفاء خاشقجي

السيسي: مصر مرت بمحنة ضخمة في 2013 وكادت أن تضيع.. فيديو

تصرف أحمق من ترامب مع زوجته ميلانيا داخل البيت الأبيض.. شاهد

تعرف على علاقة سعاد نصر باستقالة نجل أحمد عبد الوارث من عمله

الجزائر تسقط بهدف نظيف أمام بنين بتصفيات أمم أفريقيا 2019..فيديو

لأول مرة.. إيران تسمح للنساء بحضور مباراة لكرة قدم.. فيديو

الخارجية الأمريكية تكشف موعد توجه بومبيو إلى تركيا

الحرس الثوري الإيراني: مقتل أمير داعش في ديالي مخطط هجوم العرض العسكرى

بث مباشر.. مباراة مصر وسوازيلاند فى تصفيات الأمم الأفريقية

رسميا.. مصر تتأهل إلى نهائيات بطولة الأمم الأفريقية للمرة الـ24 في تاريخها

الكشف عن اتفاقية جديدة تنقل العلاقات المصرية الروسية إلى أعلى مستوى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس مدينة شبرا الخيمة يحل أزمة تأخر رواتب عمال النقل.. صور

أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية .. صور

مدير رالي الجامعات يكشف كواليس صناعة الطلاب 9 سيارات كهربائية.. صور

صدى البلد يرصد جولة رئيس الوزراء بكلية الهندسة جامعة بورسعيد

فيديو

سيد علي يكشف تفاصيل كارثية فى حادث وفاة طبيبة المطرية.. فيديو
أحمد موسى يكشف عن توقيع اتفاقية بين مصر روسيا غدا
سياسي روسي: العلاقات مع مصر ترتقي إلى درجة تحالف.. فيديو
سيد علي ينفعل على الهواء بسبب قرار التموين الأخير.. فيديو
أحمد موسى: بوتين يصطحب السيسي في جولة على كورنيش سوتشي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟