قوات الإنقاذ النهري تستخرج جثة طفل سقط في بالوعة مياه بقفط.. فيديو

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بقنا، من استخراج جثة طفل سقط فى بلاعة "خزان" مياه داخل منزله بمركز قفط.



تلقى اللواء مجدى القاضى- مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط، بسقوط طفل يدعى أندرو هدرا ملاك - 3 أعوام، فى بلاعه "خزان مياه" أثناء قيامه باللهو داخل المنزل، فتم إخطار شرطة الإنقاذ النهرى التى تمكنت من انتشال الجثة.



تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة لتتولى التحقيق فى الواقعة.

