«هنا نتشوق حتى يُدنينا الشوق من قلب الله».. رحلة في رسائل «العشق الصوفي» من جبران إلى مي زيادة

في 17 أكتوبر تحل ذكرى وفاة الأديبة الفلسطينية اللبنانية مي زيادة، وعند ذكراها لا شيء يذكر سوى رسائل الحب الدافئة التي كانت بينها وبين الشاعر جبران خليل، هذا الحب طوى المسافات وقلل الأزمنة والمكانات، لم يعرف حبهما الذي استمر زهاء 20 عامًا حدودًا، كان كلاهما يبحث عن الأنس بالآخر في غربة بين الغرباء ليس فيها صديق ولا قريب، كانت رسائلهما سكنًا آمنًا للآخر ، طافت مغارب الأرض حيث كان جبران مقيمًا في أمريكا، ومشارقها حين كانت مي في مصر، بينهما "7 آلاف ميل" كما قال جبران، "والبحار المنبسطة" كما قالت مي.



بدأت قصة الحب بينهما حين أعجبت مي وهي بنت 26 عامًا بمقالات جبران فراسلته فأعجب بأسلوبها وذائقتها الأدبية، فبدأت بينهما المراسلات التي استمرت نحو عقدين من الزمان، كان من بين هذه المراسلات 37 رسالة خطها جبران بقلمه وعُنونت تحت اسم "الشعلة الزرقاء" رسائل حب إلى مي زيادة، ونشرتها دار مؤسسة نوفل في بيروت.



من أًدق وأصدق هذه الرسائل التي كادت أن تصل إلى العشق الصوفي الذي لا يعرف حدودًا ولا زمانًا، حب ذهب بهما إلى البحث عن الله في قلب الآخر، عشق فيه نزعة صوفية، هذا ما اتضح في رسالته المؤرخة بتاريخ 5 أكتوبر حين قال لها ".. الأفضل أن نبقى هنا، هنا في السكينية العذبة. هنا نستطيع أن نتشوق حتى يدنينا الشوق من قلب الله".



هذه النظرة إلى محبوبته قارنها نقاد وأدباء بنظرة جلال الدين الرومي إلى المرأة حين قال " ليست المرأة معشوقة.. بل هي نور الحق".



تدرج الحب بين جبران ومي فبلغ به ما بلغ من الإعجاب حتى الصداقة الحميمية، ثم إلى حب في عام 1919، حتى عكرت بعد الخلافات نقاء وصفوة هذا الحب، لكن سرعان ما عادت من جديد إلى سيرتها الأولى، فقد كان الحب بينهما ينتصر في النهاية، إذ كانت شدة الولع بينهما تدفع الآخر إلى تجاوز الخلافات وإزالة الحواجز التي وقفت أمام مراسلاتهما.



في عام 1918 نشر جبران أول مؤلفاته باللغة الإنجليزية "المجنون"، ونالت هذه المؤلفات استحسان الغربيين الذين أثنوا على تلك المقالة، لكن مي زيادة كان لها رأي آخر، لقد علقت مي على "المجنون" بقولها " فيه ما يدل على القسوة"، فبادرها جبران برسالة قال فيها " أنا لم أسمه مثل هذا الانتقاد مع إنني قرأت الكثير مما نشرته جرائد الإنجليز عن هذا الكتاب.. لقد استحسن الأدباء الغربيون هذا الكتاب، أما أنت يا صديقتي فقد وجدت فيهما القسوة، وماذا ينفع الإنسان إذا ربح استحسان العالم، وخسر استحسان مي؟!".



وفي 10 مايو 1919 أرسل جبران رسالة إلى مي يبلغها فيها ببعثه كتاب قصيدة المواكب الشهيرة، ويطالبها فيها بنقد قصيدته، لكن أدب جبران الجم ومحبته الغزيرة لمي طغت على غرضه من الرسالة فكتب إليها قائلًا " إني باعث إليك بأول نسخة من كتاب يدي المواكب، وهو كما تجدينه حلما لم يزل نصفه ضبابًا والنصف الآخر يكاد أن يكون جسمًا محسوسًا، فإن استحسنت فيه شيئًا تحول إلى حقيقة حسنة، وإن لم تستحسني شيئًا عاد إلى الضباب بجملته".



وذات يوم استيقظ جبران على حلم "غريب" كما يصف. حلم كانت معشوقته مي توجه إليه كلمات موجعة، وجرح صغير في وجهها يقطر دمًا، لم يتمالك نفسه، دفعه الشوق إلى مراسلتها، فالحب سيطر عليه في واقعه وأحلامه، وطغى عليه حتى بدت على وجهه الكآبة عقب يقظته كأن الحلم ضرب من الواقع، أو كأنه أحس بآلامها في أحلامه.



فكتب لها يقول " لا أذكر أنني حلمت حلما في ماضيَّ أوضح من هذا الحلم، لذا أراني مضطربا ومشغول البال.. ماذا تعني رنة التوجع في كلماتك الجميلة؟ وما معنى الجرح في جبهتك؟ وأي بشري يستطيع لأن يخبرني مفاد انقباضاتي وكآباتي؟ سوف أصرف نهاري مصليًا في قلبي..سوف أصلي في سكينة قلبي..وسوف أصلي لأجلنا".



وفي رسالة أخيرة من جبران إلى مي بتاريخ 17 يناير 1924 كتب جبران إليها قائلًا :" العين بدون النور ثلمة في الوجه، لا أكثر ولا أقل. وهلا قربت جبهتك الحلوة قليلًا؟ ليسكب الله نوره على هذه الجبهة الحلوة - آمين".



لقد كانت مي حلقة الوصل بين جبران وبين وطنه، تلك الحلقة التي افتقدها جبران في حياته ووجدها في مي رغم آلاف الأميال الفاصلة بينهما، وعدم لقائهما إلا في عالم الفكر وبين دفات الرسائل الغرامية الممزوجة بحس أدبي رفيع، أحب فيها أسلوبها الأدبي ورجاحة عقلها، وبقدر البعد المكاني بينهما كان الحب بينهما أضعافًا مضاعفة، تلاشت أمامه حدود الزمان وانصهرت بين لوعاته الحنين إلى الأوطان والخِلان.

