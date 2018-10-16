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محافظات

نقيب الفلاحين بكفر الشيخ: شركات التسويق تتلاعب بمزارعي القطن

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 07:45 م
علي رجب نصار، نقيب
علي رجب نصار، نقيب الفلاحين بمحافظة كفر الشيخ
محمود زيدان
كشف علي رجب نصار، نقيب الفلاحين بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، عن وجود أزمة حقيقية كبيرة في تسويق محصول القطن هذا العام، مشيرًا إلى أن الدولة حددت سعر قنطار القطن "إكثار" 2700 جنيه بوجه بحري، وأن شركات تسويق القطن تتلاعب بالمزارعين – على حد قوله – ولم تلتزم بالأسعار التي حددتها الدولة.

وقال نصار، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن وزارة الزراعة أعلنت عن شراء 450 ألف قنطار قطن "إكثار" فقط ولم تتطرق إلى باقي أنواع القطن، لافتًا إلى أن إنتاج القطن المتوقع هذا العام يقارب من 2 مليون و400 ألف قنطار، ولا يعرف أحد مصير تسويق القطن حتى الآن.

وأشار، نقيب الفلاحين بكفر الشيخ، إلى أن الفلاح معرض لخسارة فادحة هذا الموسم لأن أسعار قنطار القطن العام الماضي كانت 3 آلاف جنيه، وهذا العام وصلت إلى 2700 بالرغم من زيادة مستلزمات الإنتاج هذا العام من تقاوي وأسمدة ومبيدات وديزل وارتفاع أسعار الأيدي العاملة.

وتوقع نقيب الفلاحين بكفر الشيخ، عزوف مزارعي القطن عن زراعة المحصول العام المقبل نظرًا لما حدث هذا العام من أزمة تسويق المحاصيل، مطالبًا الحكومة ووزارة الزراعة بصفة خاصة وضع حلول عاجلة لتسويق المحاصيل الزراعية والاهتمام بالفلاحين والوقوف بجانب مشاكلهم.

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