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فن

شاب يرقص على نغمات نمبر وان.. وتعليق مثير من محمد رمضان

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 08:28 م
صدى البلد
منار نور
نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو ساخرا من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر لشاب يتراقص على نغمات أغنيته الأخيرة "نمبر وان" التى أحدثت جدلا واسعًا فور طرحها.

وعلق محمد رمضان على هذه المقطع الفيديو ساخرًا  "أنا فى الأوضة قاعد لوحدى". 

وتجاوزت نسب مشاهدة كليب "نمبر وان" للفنان محمد رمضان حاجز 45 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بعد مرور شهر من طرحه، ليحقق الكليب رقما قياسيا فى عدد مرات المشاهدة.

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