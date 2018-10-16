أبوصدام: تطبيق الكارت الذكي للفلاح سوف يسهل على الفلاحين عمليات صرف الأسمدة

أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، النقيب العام للفلاحين، أنه يجب على المزارعين سرعة التوجه إلى الجمعيات الزراعية بالمحافظات للتسجيل وتحديث البيانات في منظومة كارت الفلاح الذكي حتي يبدأ المزارعون في التمتع بالمزايا التي يتيحها الكارت لهم من صرف أسمدة ومبيدات وكافة المستلزمات الزراعية.



وقال "أبو صدام"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن تطبيق الكارت الذكي للفلاح سوف يسهل على الفلاحين الكثير بتطبيق منظومة معلومات كاملة وبيانات مخزنة لتسهيل عمليات صرف الأسمدة.



وتابع نقيب عام الفلاحين أن الدولة تلقى اهتماما كبيرا بهذا الملف وتعمل على سرعة الإنتهاء منه في القريب العاجل.