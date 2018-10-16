الاستثمار والتعاون الدولي تتوصل إلى اتفاق لدعم القطاعات ذات الأولوية خاصة تنمية سيناء بمليار دولار.. ومساندة الإصلاح الاقتصادي

3 مليارات دولار من البنك الدولى لتمويل مشروعات النقل والزراعة وتنمية سيناء

سحر نصر: لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر ولوكسمبورج

غرفة التجارة فى لوكسمبورج تدعو لضخ استثمارات جديدة فى المشروعات الكبرى بمصر

أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عن التوصل لاتفاق مع البنك الدولي على إتاحة تمويل جديد لمصر بقيمة 3 مليارات دولار خلال الشهور المقبلة لدعم القطاعات ذات الأولوية خاصة تنمية سيناء بقيمة مليار دولار إضافة إلى دعم مشروعات البنية الأساسية والنقل والزراعة واستمرار مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي.وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إنها بحثت في بالي مع كريستالينا جيروجيفا المديرة الإدارية للبنك الدولي خلال الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ببالي، الترتيبات الخاصة بحصول مصر على التمويل الجديد والذي يأتي في إطار ثقة البنك الدولي في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر وحرصه على استمرار تقديم الدعم والمساعدة لمصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.ومن جانبه أكد البنك الدولي حرصه على دعم الجهود المصرية في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي ومساندة جهود الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية الى مصر.ونظم البنك الدولى، خلال الاجتماعات السنوية فى بالى الاندونيسية، اجتماعا دوليا عن تنمية سيناء، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وسامية مصدق، القائمة بأعمال مدير مكتب البنك الدولى فى مصر، وعدد من شركاء التنمية والصناديق العربية المشاركين فى الاجتماعات السنوية، وذلك بغرض دعم برنامج مصر لتنمية شبه جزيرة سيناء.وعرضت سحر نصر، على الحضور، برنامج رئيس الجمهورية للتنمية الشاملة فى سيناء، وابرز المشروعات به، مشيرة إلى أن الهدف من تنمية سيناء هو احداث تنمية متكاملة وشاملة فى هذه المنطقة، تساهم فى زيادة النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل.وذكرت الوزيرة، أن برنامج تنمية سيناء يتضمن حوالي 26 مشروعا أبرزها البنية الأساسية وتطوير وإنشاء طرق جديدة وشبكات ربط المدن، وبناء وحدات سكنية وإسكان اجتماعى، ومشروعات للرعاية الصحية ومدارس ومستشفيات جديدة، وشبكات للصرف الصحى ومياه الشرب، ودعم للمرأة وتنمية زراعية وصناعية.وساهمت الصناديق العربية بتوفير تمويل بقيمة 2.5 مليار دولار خلال الفترة الماضية لدعم مشروع تنمية سيناء.والتقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بيير جرامينا، وزير مالية لوكسمبورج، الذي يعد أبرز الداعمين للاستثمار في مجالات الاستثمار في التكنولوجيا وفي المجالات ذات التنمية المستدامة، ويتولى رئيس البيت اللكسمبورجي للاستثمار في التكنولوجيا.بحث الجانبان، تفعيل التعاون الثنائى بين مصر ولوكسمبورج وإقامة لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادى والفنى والاستثمارى وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والتعاون فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والتمويل الأخضر وهو ما يعرف بـ"تمويل الصناعات الصديقة للبيئة".وأعرب وزير مالية لوكسمبورج، عن رغبة بلاده فى تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى مع مصر، مشيدا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والخطوات التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإحداث تنمية شاملة ومستدامة فى مصر، مؤكدا أهمية مصر ودورها الاستراتيجي على المستوى الإقليمي والدولي في المنطقة.واشار إلى أن هذا أول لقاء يعقده مع مسؤول اجنبى عقب تجديد انتخابه وزيرا للمالية فى لوكسمبورج أمس، موضحا أن لوكسمبورج تعد من مركز صناديق الاستثمار في أوروبا ومن أكبر دول العالم التي تمتلك صناديق استثمارات مالية.وأكدت سحر نصر، حرص مصر على زيادة استثمارات الشركات اللوكسمبورجية فى مصر، فى ظل الإصلاحات التشريعية الأخيرة التى ساهمت فى تحسين بيئة الأعمال بمصر.ودعت الوزيرة، وزير مالية لوكسمبورج، إلى المشاركة فى منتدى افريقيا 2018، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.والتقت الوزيرة، مع موريس باور، الأمين العام لسوق المال فى لوكسمبورج، حيث ناقش الجانبان، تعزيز التعاون بين البورصة المصرية وسوق المال فى لوكسمبورج.وقالت إديث شتاين، رئيس منطقة الشرق الأوسط فى غرفة التجارة فى لوكسمبورج، إن الغرفة تضم حوالى 90 ألف عضو فى لوكسمبورج، وتمثل 75% من إجمالى العمالة و80% من الناتج المحلى الإجمالى فى لوكسمبورج، مؤكدة حرص الغرفة على تعزيز العلاقات مع مصر، ودعوة المستثمرين بها إلى ضخ استثمارات جديدة فى المشروعات الكبرى فى مصر.جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع 20 شركة من كبرى الشركات اللوكسمبورجية، وذلك خلال جولته الأوروبية لترويج لفرص الاستثمار في مصر، والتى تشمل لوكسمبورج وبروكسل.وقالت كل من ليلى الطويل، رئيس شركة نوبل تكس، ونائلة الطويل، نائبة الرئيس، إن شركتهما تستثمر فى السوق المصرية منذ خمسينيات القرن الماضى، فى صناعة الغزل والنسيج، وأعربتا عن رغبتهما فى الاستثمار بالمدن النسيجية التى تعمل عليها الحكومة حاليا.من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن المنطقة الحرة فى المنيا ستخصص للصناعات النسيجية وستكون مدينة متكاملة تضم جميع المصانع والمنشآت الخاصة بمراحل الصناعات النسيجية، سواء كانت "غزل أو نسيج أو صباغة، أو ملابس جاهزة أو مفروشات"، داعية الشركة إلى استغلال الفرص الاستثمارية فى هذه المنطقة.فيما قال تيغالا هيرش، نائب رئيس شركة كليرستريم فى لوكسمبورج، إن شركته تعمل فى صناعة خدمات الأوراق المالية، كما تعمل فى عدد من المشروعات الاجتماعية، ولديها رغبة فى التعاون مع مصر والاستثمار بها.وكشف فؤاد الحاجى، ممثل بنك إنترنشيونال لوكسمبورج، أن البنك يعد أقدم مجموعة مصرفية فى المدينة، ويلعب دورا رئيسيا فى الاقتصاد بها، مؤكدا حرص البنك على تعزيز التعاون مع مصر لتشجيع المستثمرين الأوروبيين على الاستثمار بها.وفى نهاية اللقاء، دعت الوزيرة، المستثمرين فى لوكسمبورج إلى زيارة مصر والتعرف على فرص الاستثمارية بها، وهو ما رحب به المستثمرون، وتم الاتفاق على زيارة بعثة من الشركات فى لوكسمبورج إلى مصر خلال الفترة المقبلة.