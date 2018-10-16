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رياضة

رسميا.. مصر تتأهل إلى نهائيات بطولة الأمم الأفريقية للمرة الـ24 في تاريخها

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 07:42 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
تمكن منتخب مصر الأول من الفوز على نظيره السويزلاندي، بهدفين نظيفين في مباراة الإياب في دور المجموعات ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات بطولة الأمم الأفريقية.

وانتظر المتتخب الوطني المباراة التي أقيمت بين منتخب تونس ونظيره النيجر، في مجموعة الفراعنة، التي انتهت بفوز نسور قرطاج بهدفين مقابل هدف وقادت منتخب الساجدين إلى التأهل رسميًا إلى نهائيات بطولة الأمم الأفريقية للمرة الـ 24 .

وبهذا الفوز الذي حققة منتخب تونس تصدر المجموعة العاشرة برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، بينما جاء منتخب مصر في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وتساوى النيجر والمنتخب السوزلاندي في المركز الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة من 3 مباريات.

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