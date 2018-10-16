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أخبار البلد

برغش: الزراعة قامت بجهد كبير في منظومة كارت الفلاح الذكي

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 08:34 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد محمد برغش، الشهير بالفلاح الفصيح، أن وزارة الزراعة ناشدت المزارعين بسرعة التوجه للجمعيات والمديريات الزراعية للتسجيل وتحديث البيانات بمنظومة كارت الفلاح الذكي وهو جهد كبير من وزارة الزراعة لدعم الفلاح، ولكن يجب أن يكون كارت الفلاح له فوائد شاملة تعم على الفلاح.

وأضاف "برغش"، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن كارت الفلاح الذكي يجب أن يكون ضمانا لنا بعيش حياة كريمة، خاصة أن معاش الفلاحين لا يتجاوز الـ 330 جنيها فقط، مؤكدا أنه لولا الرئيس عبد الفتاح السيسي وافتتاحه لمستشفي علاج "فيروس سي" بالمجان لمات مئات الفلاحين، مشيرا إلى أنه يجب أن يتضمن كارت الفلاح الذكي كل ما يتعلق بحياة الفلاح.

وتابع نقيب عام الفلاحين أنه إذا كانت الفائدة الوحيدة فقط من تطبيق منظومة الكارت الذكي للفلاح هو صرف الأسمدة والكيماوي فقط، فالأمر يصبح دون جدوى، مشيرا إلى أنه يجب عند تطبيق هذا الكارت أن يكون له فوائد كاملة تعم على الفلاح في جميع نواحي الحياة.

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