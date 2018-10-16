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محافظات

حي أول الزقازيق يسترد حديقة جيرفيه.. وافتتاحها أمام المواطنين قريبا

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 09:18 م
حديقة جيرفيه
حديقة جيرفيه
محمد الطحاوي
أكد العميد حاتم السبع، رئيس حى أول الزقازيق، استرداد "حديقة جيرفيه" وهي عبارة قطعة أرض أملاك الدولة تم التعدي عليها من قبل مجموعة من المواطنين منذ عام 1974 وصدر لها قرار إخلاء إدارى رقم 91 لسنة 2012.

واضاف "السبع"، فى بيان اليوم، أنه تم تنفيذ القرار واسترداد "حديقة جيرفيه" سابقا وحاليا تابعة لرئاسة حى اول الزقازيق، وسيتم افتتاحها أمام المواطنين في أقرب وقت.
حي أول الزقازيق يسترد حديقة جيرفيه.. وافتتاحها أمام المواطنين قريبا
حي أول الزقازيق يسترد حديقة جيرفيه.. وافتتاحها أمام المواطنين قريبا
حي أول الزقازيق يسترد حديقة جيرفيه.. وافتتاحها أمام المواطنين قريبا
حي أول الزقازيق يسترد حديقة جيرفيه.. وافتتاحها أمام المواطنين قريبا
حي أول الزقازيق يسترد حديقة جيرفيه.. وافتتاحها أمام المواطنين قريبا

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