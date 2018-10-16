حي أول الزقازيق يسترد حديقة جيرفيه.. وافتتاحها أمام المواطنين قريبا

أكد العميد حاتم السبع، رئيس حى أول الزقازيق، استرداد "حديقة جيرفيه" وهي عبارة قطعة أرض أملاك الدولة تم التعدي عليها من قبل مجموعة من المواطنين منذ عام 1974 وصدر لها قرار إخلاء إدارى رقم 91 لسنة 2012.



واضاف "السبع"، فى بيان اليوم، أنه تم تنفيذ القرار واسترداد "حديقة جيرفيه" سابقا وحاليا تابعة لرئاسة حى اول الزقازيق، وسيتم افتتاحها أمام المواطنين في أقرب وقت.