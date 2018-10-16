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محافظات

نقيب فلاحي المنوفية: زراعة القطن انعدمت في مصر والمبيدات فاسدة

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:03 م
القطن
القطن
محمد امين
قال عبداللطيف طولان عمدة قرية شمياطس ونائب نقيب الفلاحين بالمنوفية، أن الأسمدة تتوافر في الجمعيات الزراعية وتوزع على الفلاحين كل على حسب حيازته الزراعية، ولكن المشكلة أن المقررات ضعيفة بالنسبة لحيازة الفلاح، أي أنه خلال بعض الزراعات يحتاج فدان الأرض إلى 8 شكاير كيماوي ولكن تصرف الجمعيات الزراعية 5 فقط للفلاح مما يضطر المزارع لشراء الفرق من السوق السوداء بسعر مرتفع جدا.

وأضاف أن زراعة القطن انقرضت في مصر لأن الحكومة لم تعد تشجع المواطنين على زراعتهم ولا تقدم لهم التسهيلات ولا توفر لهم البذور لزراعته فأصبحت زراعته نادرة جدا، لأن القطن يحتاج الي عمالة كثيرة في حصاده وارتفاع أجرة العمالة جعلت الفلاحين تعزف عن زراعته، وأشار إلى أن سعر شراء القطن في هذه الأيام يتراوح من 2300 جنيه إلى 2500 جنيه .

وأكد أن غياب الإرشاد الزراعي من قبل موظفي الجمعيات الزراعية أصبح من العقبات التي تواجه الفلاح، والمبيدات الفاسدة خطر كبير أمام الفلاح ، الذي يلجأ مضطرا لشرائها، لأن الأسمدة التي تصرف له من الحكومة لا تكفي أرضه الزراعية .

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