العقاري: الزراعة عليها تقديم شرح تفصيلي للمزارعين حول منظومة كارت الفلاح

أكد محمد العقاري، نقيب الفلاحين، أن وزارة الزراعة تعمل على الانتهاء من تفعيل كارت الفلاح الذكي والانتهاء من هذه المنظومة بأقصى وقت، وأنه يتمنى تطبيقه خاصة بعد قيامها بمناشدة المزارعين بالتوجه للجمعيات والمديريات الزراعية والتسجيل في المنظومة.





وطالب "العقاري"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بشرح تفصيلي من وزارة الزراعة لمنظومة الكارت الذكي للفلاح والاستفادة التي ستعود على الفلاح منه وتحقيق أقصى استفادة ممكنة.



