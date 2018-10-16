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أستاذ جلدية يقدم نصائح لمواجهة جفاف البشرة خلال الشتاء.. فيديو

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 08:17 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور أسامة المجالي، أستاذ الأمراض الجلدية، إن برودة الجو وانخفاض نسبة الرطوبة من أهم أسباب جفاف البشرة.

وأكد المجالي فى حوار خاص لبرنامج يوم جديد المذاع على فضائية الغد، أن جفاف البشرة يعني فقدانها لمرونتها، موضحًا أن تناول الكحول والكافيين واستخدام أجهزة التكييف من أبرز مسببات جفاف البشرة.

وأضاف أن اضطرابات الغدة الدرقية يمكن أن تسبب جفاف البشرة، ناصحًا بضرورة شرب كميات كبيرة من المياه لتجنب الإصابة.

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