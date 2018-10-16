ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

اقتصادي مغربي: رأس المال البشري أهم عوامل تحقيق النمو الاقتصادي

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 08:18 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال محمد الشرقي، المحلل الاقتصادي المغربي، إن صندوق النقد الدولي دق ناقوس الخطر لعدد من الدول وذلك بالنسبة للاستثمار في العنصر البشري.

جاء ذلك تعقيبًا على التقرير الذي صدر مؤخرا عن البنك الدولي أن تخسر المملكة المغربية نصف إمكانياتها الاقتصادية في المستقبل بسبب عدم فعالية أو ضعف الاستثمار في مواطنيها.

وأضاف الشرقي، خلال مداخلته مع الإعلامي محمود عبد الصمد، بنشرة أخبار الظهيرة، المذاعة على شاشة "الغد"، أن المغرب وشمال إفريقيا وبعض الدول العربية وردت في هذا التقرير بشكل سلمي، لافتًا إلى أن التقرير نبه الحكومات أن تستثمر في العنصر البشري فما زالوا يمتلكون الوقت لتحقيق هذا.

وأشار المحلل الاقتصادي المغربي، إلى أن هناك بعض المؤشرات للتنمية في المجال البشري، فالمؤشر الأول هو التعليم، والثاني هو الصحة، أما المؤشر الثالث فهو الرعاية الاجتماعية، موضحًا أن وجهة نظر البنك الدولي والمؤسسات المالية في واشنطن أنه لابد وأن تتوافر بها هذه المؤشرات، لافتًا إلى أن رأس المال البشري من اهم الدوافع نحو النمو الاقتصادي.

ترشيحاتنا

هاني أبو ريدة يعلن موعد مواجهة مصر وتونس في تصفيات أمم أفريقيا

رسميا.. مصر تتأهل إلى نهائيات بطولة الأمم الأفريقية للمرة الـ24 في تاريخها

روسيا تعلن موقفها من قضية اختفاء خاشقجي

علاف يمزق جسد طفل بـ25 طعنة بأوسيم.. والمتهم: اخترته عشان صغير وسهل السيطرة عليه

لأول مرة.. إيران تسمح للنساء بحضور مباراة لكرة قدم.. فيديو

المحققون الأتراك يكشفون عن مفاجأة بشأن خاشقجي بالقنصلية السعودية.. صور

تكلفة صادمة لإطلالة نانسي عجرم على mbc.. صور

روسيا تعلن موعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع مصر

مشاهدة مباراة الارجنتين والبرازيل بث مباشر بتاريخ 16-10-2018 مباراة ودية

عابدين: 57 دولة تقدمت لحجز أراض بالحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية.. صور

بوتين والسيسي في جولة على كورنيش سوتشي.. فيديو

الخارجية الأمريكية تكشف موعد توجه بومبيو إلى تركيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس مدينة شبرا الخيمة يحل أزمة تأخر رواتب عمال النقل.. صور

أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية .. صور

مدير رالي الجامعات يكشف كواليس صناعة الطلاب 9 سيارات كهربائية.. صور

صدى البلد يرصد جولة رئيس الوزراء بكلية الهندسة جامعة بورسعيد

فيديو

سيد علي يكشف تفاصيل كارثية فى حادث وفاة طبيبة المطرية.. فيديو
أحمد موسى يكشف عن توقيع اتفاقية بين مصر روسيا غدا
سياسي روسي: العلاقات مع مصر ترتقي إلى درجة تحالف.. فيديو
سيد علي ينفعل على الهواء بسبب قرار التموين الأخير.. فيديو
أحمد موسى: بوتين يصطحب السيسي في جولة على كورنيش سوتشي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟