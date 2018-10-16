اقتصادي مغربي: رأس المال البشري أهم عوامل تحقيق النمو الاقتصادي

قال محمد الشرقي، المحلل الاقتصادي المغربي، إن صندوق النقد الدولي دق ناقوس الخطر لعدد من الدول وذلك بالنسبة للاستثمار في العنصر البشري.



جاء ذلك تعقيبًا على التقرير الذي صدر مؤخرا عن البنك الدولي أن تخسر المملكة المغربية نصف إمكانياتها الاقتصادية في المستقبل بسبب عدم فعالية أو ضعف الاستثمار في مواطنيها.



وأضاف الشرقي، خلال مداخلته مع الإعلامي محمود عبد الصمد، بنشرة أخبار الظهيرة، المذاعة على شاشة "الغد"، أن المغرب وشمال إفريقيا وبعض الدول العربية وردت في هذا التقرير بشكل سلمي، لافتًا إلى أن التقرير نبه الحكومات أن تستثمر في العنصر البشري فما زالوا يمتلكون الوقت لتحقيق هذا.



وأشار المحلل الاقتصادي المغربي، إلى أن هناك بعض المؤشرات للتنمية في المجال البشري، فالمؤشر الأول هو التعليم، والثاني هو الصحة، أما المؤشر الثالث فهو الرعاية الاجتماعية، موضحًا أن وجهة نظر البنك الدولي والمؤسسات المالية في واشنطن أنه لابد وأن تتوافر بها هذه المؤشرات، لافتًا إلى أن رأس المال البشري من اهم الدوافع نحو النمو الاقتصادي.

