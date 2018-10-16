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رياضة

الزمالك يستأنف مرانه الخميس استعدادا للإنتاج الحربي

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 09:06 م
صدى البلد
منتصر الرفاعي - ملك موسى
قرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض التدريبات بملعب النادي بعد غد الخميس.

جاء قرار جروس بعد تأجيل الجمعية العمومية الطارئة للنادي، حيث كان مقررا أداء التدريبات بعيدا عن ملعب النادى للحفاظ على تركيز اللاعبين.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي في دور ال16 لكأس مصر بعد الحصول على راحة لمدة 5 أيام.

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