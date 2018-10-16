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ديني

وكيل الأزهر: نعول على الطلاب الوافدين في نقل صورة الإسلام السمحة لبلدانهم

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 08:24 م
صدى البلد
محمد شحتة
شارك الشيخ صالح عباس، القائم بأعمال وكيل الأزهر في الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلاب سنغافورة الدارسين في الأزهر الشريف.

ونقل الشيخ صالح عباس، تحيات فضيلة الإمام الأكبر لأبنائه الخريجين، وتمنياته لهم بالتوفيق والسداد ومواصلة طلب العلم، معربا عن سعادته واعتزازه بتكريم أبناء الأزهر من طلبة العلم، ما يعد ثمرة من ثمرات التعاون والتواصل بين مصر وسنغافورة، مضيفًا أن الأزهر يعوِّل كثيرا على الخريجين في نقل صورة الإسلام السَّمْحة إلى بلدانهم.

كما نقل عباس، ترحيب الإمام الأكبر بالتعاون المثمر والبناء مع جمهورية سنغافورة في مجال البحث العلمي وتبادل الخبرات والبعثات والمنح العلمية، وبحث القضايا الفكرية والمجتمعية ذات الاهتمام المشترك، والاستفادة من التقنيات التكنولوجية في التعليم والبحث العلمي، كذلك التعاون المثمر في مجال البعثات الأزهرية والقوافل الدعوية، وغير ذلك من سبل التعاون المشترك.

حضر الحفل ماساجوس ذو الكفل، وزير البيئة والموارد المائية، الوزير المسؤول عن الشؤون الإسلامية بجمهورية سنغافورة، وبريمجت سداسيفن، سفير سنغافورة بالقاهرة.
وكيل الأزهر: نعول على الطلاب الوافدين في نقل صورة الإسلام السمحة لبلدانهم
وكيل الأزهر: نعول على الطلاب الوافدين في نقل صورة الإسلام السمحة لبلدانهم
وكيل الأزهر: نعول على الطلاب الوافدين في نقل صورة الإسلام السمحة لبلدانهم
وكيل الأزهر: نعول على الطلاب الوافدين في نقل صورة الإسلام السمحة لبلدانهم
وكيل الأزهر: نعول على الطلاب الوافدين في نقل صورة الإسلام السمحة لبلدانهم

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