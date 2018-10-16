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رياضة

أبو ريدة وعبد الغني وكردي يهنئون المنتخب الوطني

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 08:31 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
هنأ المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والكابتن مجدي عبد الغني رئيس البعثة ود. كرم كردي عضو مجلس الإدارة المنتخب الوطني الأول بفوزه على سوازيلاند 2-0 وإعلان تأهله رسميا إلى نهائيات الأمم الأفريقية.

وطالب أبو ريدة اللاعبين بآداء المباراتين المتبقيتين بالتصفيات بروح عالية من أجل التصنيف .

ومن جانبه أعلن مجدي عبد الغني رئيس البعثة صرف مكافأة للاعبين ، بينما أكد كردي على استحقاق الفريق للتهنئة والمكافأة بعد أن أبدى أجيري المدير الفني عن سعادته للآداء.

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