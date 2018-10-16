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أخبار البلد

قيادي بحركة فتح : قرار نقل السفارة الأسترالية إلى القدس لن يمر مرور الكرام

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 08:20 م
صدى البلد
كريم عاطف
قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني والقيادي بحركة فتح ان قرار الحكومة الفيدرالية اﻻسترالية بنقل سفارتها من تل أبيب للقدس يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولى ويعد تعديا واضحا لقرارات مجلس اﻻمن والجمعية العامة للأمم المتحدة أن هناك قرارات دولية صدرت عن مجلس اﻻمن تمنع نقل اية بعثة دبلوماسية لمدينة القدس باعتبارها مدينة محتلة وفق القانون الدولى وخاصة القرار رقم 478 .

وأضاف الحرازين فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" انه يأتى قرار رئيس الوزراء اﻻسترالى ليمثل طعنة جديدة توجه للقانون الدولى وللمنظمة الدولية واتفاقياتها وقراراتها مما يتطلب موقفا حازما تجاه تلك القرارات الفردية والتى تعبر عن اﻻسفاف من قبل بعض الدول بالقانون الدولى وانكارا من قبل استراليا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والتى عقدت تحت بند متحدون من اجل السلام لرفض القرار اﻻمريكى وصوتت بجانبه 129 دولة وفقط عارضته الوﻻيات المتحدة واسرائيل وخمس دول اخرى مما يعنى حالة تحدٍ جديد للمجتمع الدولى ومواصلة لسياسة البلطجة واﻻبتزاز اﻻمريكى.

وأوضح الحرازين انه ان لم يكن هناك موقف حازم فان اﻻمور ستسوء كثيرا وهذا يتطلب جهدا عربيا وإسلاميا ودوليا لحماية القانون الدولى وحفظ ماء وجه المنظمة الدولية باﻻضافة الى التحرك الفلسطينى الذى يقوده الرئيس ابو مازن ووزير الخارجية الفلسطينى د. رياض المالكى وبالتنسيق مع اﻻشقاء العرب والدول اﻻسلامية واﻻوروبية والحرة لوقف مثل تلك الترهات والمهازل التى تمارس من قبل البعض .

وتابع ان التحرك لن يكون على أساس ادانة او لقاءات فقط بل سيكون هناك تحرك سياسي وقانوني ﻻلزام تلك الدول باحترام اﻻتفاقيات الدولية والقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية حماية لإطار العدالة فى العالم.

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