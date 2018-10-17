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اقتصاد

ارتفاع أرصدة الكمبيالات المخصومة لقطاع الصناعة لـ 2.004 مليار جنيه في يوليو

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 03:05 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
ارتفعت أرصدة الكمبيالات المخصومة لعملاء البنوك في قطاع الصناعة بالعملة المحلية لـ2.004 مليار جنيه في يوليو الماضي بزيادة بلغت 64 مليونا بالمقارنة بيونيو السابق، مسجلا 1.94 مليار جنيه، ومقارنة بـ 1.834 مليار جنيه في مايو 2018 بزيادة بلغت 170 مليون جنيه.

وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ان حجم الكمبيالات المخصومة لعملاء البنوك بقطاع الزراعة بلغت 9.94 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 9.911 مليار جنيه في يونيو السابق له ومقارنة بـ 8.813 مليارا في مايو السابق عليه.

ووصلت أرصدة الكمبيالات المخصومة بقطاع التجارة بلغت 591 مليونا مقابل 753 مليون جنيه في يونيو الماضي ومقارنة بـ485 مليون جنيه في مايو السابق.

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