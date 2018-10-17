ارتفاع أرصدة الكمبيالات المخصومة لقطاع الصناعة لـ 2.004 مليار جنيه في يوليو

ارتفعت أرصدة الكمبيالات المخصومة لعملاء البنوك في قطاع الصناعة بالعملة المحلية لـ2.004 مليار جنيه في يوليو الماضي بزيادة بلغت 64 مليونا بالمقارنة بيونيو السابق، مسجلا 1.94 مليار جنيه، ومقارنة بـ 1.834 مليار جنيه في مايو 2018 بزيادة بلغت 170 مليون جنيه.





وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ان حجم الكمبيالات المخصومة لعملاء البنوك بقطاع الزراعة بلغت 9.94 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 9.911 مليار جنيه في يونيو السابق له ومقارنة بـ 8.813 مليارا في مايو السابق عليه.



