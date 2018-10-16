أندريه باكلانوف: نواب الفيدرالية استقبلوا كلمة السيسي بارتياحية شديدة

أشاد أندريه باكلانوف، مستشار رئيسة مجلس الفيدرالية الروسية، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قاعة الفيدرالية الروسية، قائلا: "استقبلها النواب والحضور بارتياحية شديدة".



وأوضح "باكلانوف"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المُذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أن زيارة الرئيس السيسي الحالية في موسكو ستكون ناجحة للغاية، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الروسية تطورت كثيرًا.



وأكد أن روسيا لديها اهتمام كبير بالتشاور مع الجانب المصري حول أزمات الشرق الأوسط.



وفي سياق آخر، قال أندريه باكلانوف، إنه قام بزيارة مصر ثلاث مرات، وقابل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، متابعًا " عبد الناصر شخصية ناجحة ومحبوب ليس في مصر فقط ولكن في الخارج أيضًا".



وذكر "باكلانوف"، أن الرئيس الراحل عبد الناصر أسس 94 مؤسسة صناعية بمصر بالتعاون مع الاتحاد السوفيتي