ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أندريه باكلانوف: نواب الفيدرالية استقبلوا كلمة السيسي بارتياحية شديدة

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 08:37 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أشاد أندريه باكلانوف، مستشار رئيسة مجلس الفيدرالية الروسية، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قاعة الفيدرالية الروسية، قائلا: "استقبلها النواب والحضور بارتياحية شديدة".

وأوضح "باكلانوف"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المُذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أن زيارة الرئيس السيسي الحالية في موسكو ستكون ناجحة للغاية، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الروسية تطورت كثيرًا.

وأكد أن روسيا لديها اهتمام كبير بالتشاور مع الجانب المصري حول أزمات الشرق الأوسط.

وفي سياق آخر، قال أندريه باكلانوف، إنه قام بزيارة مصر ثلاث مرات، وقابل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، متابعًا " عبد الناصر شخصية ناجحة ومحبوب ليس في مصر فقط ولكن في الخارج أيضًا".

وذكر "باكلانوف"، أن الرئيس الراحل عبد الناصر أسس 94 مؤسسة صناعية بمصر بالتعاون مع الاتحاد السوفيتي

ترشيحاتنا

العاهل السعودي يأمر بصرف العلاوة السنوية لموظفي المملكة

الخارجية الأمريكية تكشف عن اتفاق بومبيو ومحمد بن سلمان بشأن خاشقجي

الجزائر تسقط بهدف نظيف أمام بنين بتصفيات أمم أفريقيا 2019..فيديو

أحمد موسى: زيارة السيسي لروسيا في توقيت مهم للغاية

صحيفة إسرائيلية: بعد قضية خاشقجي.. تركيا تخشى قطع العلاقات مع السعودية.. أردوغان فقد القدرة على مواجهة المملكة خوفا على نفوذه.. وحجم الاستثمارات السعودية بتركيا يبلغ ملياري دولار

وصلة ردح على تويتر بين ترامب وممثلة إباحية

الحرس الثوري الإيراني: مقتل أمير داعش في ديالي مخطط هجوم العرض العسكرى

البرازيل تعلن التشكيل الرسمي لمواجهة الأرجنتين

أحمد موسى: بوتين يصطحب السيسي في جولة على كورنيش سوتشي

صحف روسيا تكشف معلومات جديدة حول عودة الطيران إلى الغردقة وشرم الشيخ

جابر نصار يطرح مقترحا لتحصيل 20 مليار جنيه ضرائب من الدروس الخصوصية

المحققون الأتراك يكشفون عن مفاجأة بشأن خاشقجي بالقنصلية السعودية.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس مدينة شبرا الخيمة يحل أزمة تأخر رواتب عمال النقل.. صور

أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية .. صور

مدير رالي الجامعات يكشف كواليس صناعة الطلاب 9 سيارات كهربائية.. صور

صدى البلد يرصد جولة رئيس الوزراء بكلية الهندسة جامعة بورسعيد

فيديو

أحمد موسى يكشف عن توقيع اتفاقية بين مصر روسيا غدا
سياسي روسي: العلاقات مع مصر ترتقي إلى درجة تحالف.. فيديو
سيد علي ينفعل على الهواء بسبب قرار التموين الأخير.. فيديو
أحمد موسى: بوتين يصطحب السيسي في جولة على كورنيش سوتشي
أحمد موسى: زيارة السيسي لروسيا في توقيت مهم للغاية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟