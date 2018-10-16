المستشار الثقافي الإيطالي: مواقع التواصل تهدد باختفاء جميع اللغات

افتتح باولو سباتيني المستشار الثقافى الإيطالي بالقاهرة فعاليات الندوة الثقافية التي نظمها قسم اللغة الإيطالية بكلية الألسن جامعة عين شمس بعنوان "اللغة الإيطالية وشبكة الإنترنت"، بمناسبة الأسبوع الثقافي الايطالي الثامن عشر علي مستوي العالم، تحت رعاية د.مني فؤاد عميد الكلية، وبحضور د.سلوى رشاد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، د.علا عادل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د.مروة طنطاوي رئيس القسم، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.



وأكد المستشار الثقافى الإيطالي، خلال كلمته أن تطور وسائل الإعلام وعلي رأسه شبكات التواصل الاجتماعي بإستخدام شبكة الإنترنت استلزم إدخال عدد من المصطلحات الجديدة في قاموس اللغة الايطالية كغيرها من مختلف لغات العالم لمواكبة هذه التطورات التكنولوجية الحديثة.



وأشار إلى أن اللغة الإيطالية عبر قرابة سبع قرون ظلت بدون أي تغييرات محافظة علي توازنها، ولكن بعد ظهور شبكات التواصل الاجتماعي أصبح التركيز علي السرعة في التواصل علي حساب البلاغة في النص، وبالفعل تأثرت اللغة الايطالية بتلك التغيرات الجديدة المصاحبة للتطور التكنولوجي في وسائل التواصل علي عكس وسائل التواصل التقليدية، فنشأت مصطلحات جديدة تجمع بين الإيطالية والإنجليزية ؛ مما استلزم قيام جمعية ايطالية من خبراء اللغة للمحافظة علي التراث اللغوي الذي تتمتع به اللغة الإيطالية منذ قرابة السبع قرون الماضية.



وأوضح المستشار الثقافى الإيطالي بالقاهرة، أن لغة الرسائل السريعة جعلت مستخدمي اللغة الايطالية من الشباب يضغطون الكلمات واختصارها بعدد من الخروف كاختصار لكلمة معينة، كما لفت إلى أن الوسائط الجديدة طرحت فكرة استخدام الإشارات أو العبارات المصورة كبديل للكلملت "الإموشن" ؛ وهو ما يعود بالمجتمع العالمي إلى العالم البدائي الذي يعتمد علي رموز أو إشارات للتواصل بين البشر.



وتابع أن اللغة هي منتج التفكير، والشباب الإيطاليون اليوم يستخدمون مصطلحات واختصارات سريعة بكلمات منقوصة لا تعتمد علي القواعد اللغوية الدقيقة، وهي لغة لا تصلح للاستخدام العلمي الذي يعتمد في الأساس علي لغة قوية تتيح التعبير عن الأفكار بدقة، كما أن لغة الإنترنت اليوم أجبرت المستخدمين علي الاستغناء عن علامات الترقيم لضيق المساحة الكتابية مثل "تويتر" و "الهاشتاج" لنعود إلى العصور الرومانية القديمة.



وشدد علي أن اعتماد الشباب اليوم علي لغة الإنترنت وانسياق الكبار ورائهم سيؤدي إلى ظهور لغة واحدة فقط تكون شائعة في العالم مكونة من مختلف لغات العالم نتيجة انصهارها في لغة الإنترنت وهو ما يهدد باختفاء لغات عريقة.



من جانبها أكدت د.مروة طنطاوي رئيس مجلس قسم اللغة الإيطالية بالكلية، أهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز العلاقات الثقافية بين مصر وإيطاليا، ثم استطردت إلى بيان مدى أهمية موضوع الدورة الحالية من أسبوع اللغة الإيطالية بالنسبة لدارسي هذه اللغة من الأجانب؛

وأوضحت أن شبكة الإنترنت باتت تمثل أحد المصادر المهمة لتعلم كلٍ من النطق السليم، وقواعد المحادثة والكتابة، علاوة على كونها أهم مصدر للتعرف على كافة مظاهر الثقافة الإيطالية.