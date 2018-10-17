بعد مناشدة المزارعين بالتوجه للجمعيات للتسجيل بالكارت الذكي..الفلاحون: سيسهل عمليات صرف الأسمدة.. ومطالبات لوزارة الزراعة بشرح تفصيلى للمنظومة

نقيب الفلاحين: تطبيق الكارت الذكي للفلاح سوف يسهل على الفلاحين عمليات صرف الأسمدة

برغش:الزراعة قامت بجهد كبير في منظومة كارت الفلاح الذكي

العقاري:على وزارة الزراعة القيام بشرح تفصيلي للمزارعين حول منظومة كارت الفلاح





ناشدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كافة المزارعين بمختلف محافظات الجمهورية، بسرعة التوجه الي اقرب جمعية زراعية للتسجيل في منظومة "كارت الفلاح الذكي" وتحديث البيانات الخاصة بهم للتمتع بالمزايا العديدة التي تتيحها المنظومة.





ومن جهته أكد الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن منظومة الكارت الذكي ستسهل علي المزارعين الحصول علي الحصص المقررة لهم من أسمدة مدعمة ومبيدات وتقاوي مميزة وكافة مستلزمات الانتاج الزراعي، كذلك سيساهم في تيسير عمليات صرف أية مستحقات مالية للمزارعين مقابل توريد المحاصيل من خلال ماكينات الصراف الآلي دون الحاجة للعودة الي الجمعيات الزراعية، وبدون تدخل أي وسطاء تحول دون وصول الدعم لمستحقيه.





وأشار وزير الزراعة الي ان هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية والحكومة، بسرعة انجاز هذه المنظومة، وانجاحها، بهدف التيسير علي المزارعين ودعمهم، لافتا الي انه يجرى حاليا دراسة التوسع في المنظومة واضافة خدمات اضافية على الكارت، مثل صرف الوقود اللازم للآلات الزراعية، والحصول علي القروض، وصرف المعاشات، والتمتع بخدمات التأمين الصحي، والكثير من الأمور المتعلقة بالفلاح المصري.





وأهاب أبو ستيت بكافة المزارعين سرعة انهاء عمليات التسجيل بالجمعيات الزراعية، حيث من المقرر أن يتم الغاء التعامل بالحيازات الزراعية الورقية، نهائيا خلال ستة أشهر على الأكثر .





في البداية أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، النقيب العام للفلاحين، أنه يجب على المزارعين سرعة التوجه إلى الجمعيات الزراعية بالمحافظات للتسجيل وتحديث البيانات في منظومة كارت الفلاح الذكي حتي يبدأ المزارعين في التمتع بالمزايا التي يتيحها الكارت لهم من صرف أسمدة ومبيدات وكافة المستلزمات الزراعية.





وقال "أبو صدام"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن تطبيق الكارت الذكي للفلاح سوف يسهل على الفلاحين الكثير بتطبيق منظومة معلومات كاملة وبيانات مخزنة لتسهيل عمليات صرف الأسمدة.





وتابع نقيب عام الفلاحين أن الدولة تلقى إهتمام كبير بهذا الملف وتعمل على سرعة الإنتهاء منه في القريب العاجل.





كما أكد محمد برغش، الشهير بالفلاح الفصيح، أن وزارة الزراعة ناشدت المزارعين بسرعة التوجه للجمعيات والمديريات الزراعية للتسجيل وتحديث البيانات بمنظومة كارت الفلاح الذكي وهو جهد كبير من وزارة الزراعة لدعم الفلاح ولكن يجب كارت الفلاح يكون له فوائد شاملة تعم على الفلاح.





وأضاف "برغش"، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن كارت الفلاح الذكي يجب أن يكون ضمانا لنا بعيش حياة كريمة، خاصة أن معاش الفلاحين لا يتجاوز الـ 330 جنيها فقط، مؤكدا أنه لولا الرئيس عبد الفتاح السيسي وافتتاحه لمستشفي علاج "فيروس سي" بالمجان لمات مئات الفلاحين، مشيرا إلى أنه يجب أن يتضمن كارت الفلاح الذكي كل ما يتعلق بحياة الفلاح.





وتابع الفلاح الفصيح أنه إذا كانت الفائدة الوحيدة فقط من تطبيق منظومة الكارت الذكي للفلاح هو صرف الأسمدة والكيماوي فقط، فالأمر يصبح دون جدوى، مشيرا إلى أنه يجب عند تطبيق هذا الكارت أن يكون له فوائد كاملة تعم على الفلاح في جميع نواحي الحياة.





بينما أكد محمد العقاري، نقيب الفلاحين، أن وزارة الزراعة تعمل على الانتهاء من تفعيل كارت الفلاح الذكي والانتهاء من هذه المنظومة بأقصى وقت، أنه يتمنى تطبيقه خاصة بعد قيامها بمناشدة المزارعين بالتوجه للجمعيات والمديريات الزراعية والتسجيل في المنظومة.





وطالب "العقاري"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بشرح تفصيلي من وزارة الزراعة لمنظومة الكارت الذكي للفلاح والاستفادة التي ستعود على الفلاح منه وتحقيق أقصى إستفادة ممكنة.



