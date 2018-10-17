القصة الكاملة لشائعة القنوات الإسرائيلية العربية.. أكاديمي إسرائيلي أول من أطلقها.. ومواقع عربية التقطتها .. والحقيقة تكشفها شركة إم إكس وان

حقيقة باقة القنوات الإسرائيلية على النايل سات

كاتب إسرائيلي أول من بدأ الشائعة

صحف مصرية وعربية ساهمت في نشر الشائعة

الخارجية الإسرائيلية توضح الحقيقة

إم إكس وان ليس لها مشروعات لإطلاق باقة القنوات الإسرائيلية





تداولت وسائل إعلام مصرية وعربية خلال الفترة الماضية أنباء تفيد بأن الجانب الإسرائيلي ينوي إطلاق نحو 27 قناة باللغة العربية، متعددة التخصصات مثل القنوات الإخبارية والسينما وقنوات الأطفال وخلافه، مشيرة إلى أن تلك القنوات سيتم بثها عبر القمر الصناعي المصري، نايل سات، لكن صفحة سفارة إسرائيل في مصر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والتابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية كشفت الحقيقة الكاملة لهذه المزاعم.





بداية الشائعة





تعود البداية الحقيقية لهذه الشائعة إلى تغريدة كتبها الأكاديمي والإعلامي الإسرائيلي، إيدي كوهين، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "في القريب العاجل سوف يتم بث ٢٧ قناة إضافية باقة كاملة إسرائيلية على قمر نايل سات كلهم باللغة العربية. وسوف يتم بث قنوات رياضية تنقل كافة الدوريات العربية ومنها الدوري السعودي مجانًا وقنوات منوعة وعدة قنوات إخبارية ذات مهنية عالية وإحترافيه".





إيدي كوهين، هو إعلامي إسرائيلي ودكتور أكاديمي وباحث في مركز بيجن - السادات ومؤسس منظمة لحقوق الانسان، بحسب ما يعرف نفسه على حسابه في موقع "تويتر" وهو أحد الناشطين الداعين إلى فكرة استعادة ما يطلق عليه أملاك اليهود في الدول العربية، وسبق أن دعا إلى تنظيم مظاهرات أمام السفارة المصرية في تل أبيب للمطالبة باسترداد ما يزعم أنها أملاك يهودية في مصر.





بعد أن كتب إيدي هذه التغريدة على حسابه بموقع تويتر، بدأت المواقع العربية تتناقل هذا النبأ مرة باعتباره إعلامي وأخرى باعتباره عضو بالكنيست، وهي وظيفة لا يشغلها، إلى أن ذكر أحد المواقع الإخبارية التونسية، بعد تغريدة كوهين بنحو 4 أيام، نقلا عن ما وصفه بمصادر فلسطينية وجزائرية مضطلعة قولها إن شركة "mx1 " تخطط لإطلاق باقة إسرائیلیة من 24 قناة تلفزیونیة متنوعة بالعربیة قریبًا على قمر "نایل سات" المصري،و أن إدارتھا تقدمت بذات الطلب إلى إدارة قمر "عربسات" لكن لم تتلقى أی رد حتى الآن. وأنه من ضمن ھذه الباقة قنوات إخباریة- تهدف بالخصوص للترویج للسیاسة الإسرائیلیة - وریاضیة وسیاحیة وترفيهیة ودینیة تروج لليهودية و التلمود وأخرى خاصة بالأطفال.





وزعم الموقع، بحسب المصادر ذاتها، أن الشركة باشرات عملیة شراءھا أرشیف من السینما المصریة واللبنانیة، كما قامت بإقتناء عدد معتبر من الأفلام الجزائریة والتونسیة والمغربیة و حتى السوریة عبر وسطاء متعددون قد كلفھا ذلك مبالغ طائلة لا تقل عن 5.1 ملیار دولار حتى الآن، وواصل الموقع مزاعمه بأن العملية لا تزال متواصل وبمباركة عربية.





البحث عن القنوات





بالبحث عن الشركة المذكورة "إم إكس وان" والوصول إلى موقعها الرسمي على الإنترنت، عرفت الشركة نفسها بأنها شركة رائدة في مجال خدمات الوسائل الإعلامية، ولها تعاون مع أبرز المؤسسات الإعلامية العالمية لإضفاء تجربة مشاھدة ممتعة للجمهور من مختلف أنحاء العالم على المحتوى الإعلامي. وتقدم الشركة من خلال المزید من الترفیه والمزید من الابتكار والمزید من التأثیر مجالا واسعا لتوزیع المحتوى الإعلامي وخدمات استنساخ القنوات والوسائط الإعلامیة الرقمیة ذات القیمة المضافة من أجل مساعدة الوسائل الإعلامية على الوصول إلى الجمهور داخل الشرق الأوسط وخارجه.





وتبين أن الشركة لها مقر في إسرائيل وألمانيا والولايات المتحدة، بريطانيا ورومانيا، ولها تعاملات مع منصات إعلامية مثل بي بي سي وفوكس وروساي اليوم وسي إن إن وناشيونال جيوجرافيك، وغيرهم الكثير من المؤسسات التليفزيونية والإعلامية في الشرق الأوسط والعالم.





وبالبحث أيضا في أرشيف البيانات الإعلامية الصادرة عن الشركة، التي تتميز أخبارها الصادرة بالعبرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية بسيطرة الفساد على إدارتها، لم يتم العثور على أي بيانات إعلامية أو أي معلومات عن مشروعات مزمع إطلاقها بشأن القنوات الفضائية التي ذكرها إيدي كوهين وتداولتها وسائل الإعلام العربية.





الخارجية الإسرائيلية ترد



