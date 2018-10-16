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أخبار البلد

إشادة دبلوماسية دولية بمعدلات الإنجاز بالعاصمة الإدارية .. فيديو وصور

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 09:12 م
صدى البلد
مروة الحداد
أشاد عدد من السفراء ومندوبى البعثات الدولية بمصر بالإنجاز الهائل الذى تحقق على أرض الواقع فى وقت قياسى بمشروع العاصمة الإدارية، متوقعين أن تكون العاصمة إحدى أهم عواصم العالم خلال فترة قصيرة.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التى نظمتها شركة العاصمة الإدارية اليوم للمشروع لنحو 200 من سفراء ومندوبى البعثات الدبلوماسية بمصر من اجل الاطلاع على احدث التطورات فى أعمال البنية التحتية والبناء بهذا المشروع القومى العملاق.

رافق الدبلوماسيين خلال الجولة العميد خالد الحسينى المتحدث الرسمى باسم العاصمة الإدارية الجديدة وقام بتقديم شرح واف لمراحل العمل المختلفة.

أكد الحسينى ان العمل بهذا المشروع القومى العملاق يسير على قدم وساق دون انقطاع للانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل من المشروع المقامة على مساحة  40 الف فدان بعد ثلاث سنوات من الان، لافتا إلى أنه سيتم تسليم الحى الحكومى فى الموعد المحدد له وفقا للخطة الموضوعة دون تأخير وأن هناك نحو 50 ألف موظف من 31 وزارة وقطاع أعمال سيتم نقلهم إلى العاصمة بالنصف الثانى من العام المقبل.

أشار الحسينى إلى ان معدلات الإنجاز فى كافة مشاريع العاصمة تجاوزت 45 % بخلاف المبانى المستهدف الانتهاء منها قريبا مثل الحى الحكومى ومبنى البرلمان والكاتدرائية والتى تجاوزت نسبة الانجاز بها 70 %.

أضاف خلال الجولة ان حى السفارات يبعد عن الحى الحكومى بمسافة تبلغ نحو 3 كيلو مترات وان هناك أكثر من 50 سفارة تقدمت للحصول على مساحات أراضى لإقامة مقرات لها بالعاصمة الادارية.  

قام الحسينى خلال الجولة بالرد على استفسارات الدبلوماسيين عن المشروع مؤكدا أن أعمال المرافق والبنية التحتية تم تنفيذها بالكامل داخل أنفاق وعلى أعلى مستوى من التطور التكنولوجى حتى تسهل عملية الصيانة والتصليحات المستقبلية دون أن يتأثر المنظر الحضارى للعاصمة.

وأوضح أن المرحلة الأولى بالكامل والتى تشمل 8 أحياء سكنية تستوعب 1.5 مليون ساكن بالإضافة إلى الحى الحكومى وحى المال والأعمال والذى سيكون تجمعا للبنوك والكيانات الاقتصادية للدولة بالإضافة إلى منطقة الأعمال المركزية التى تقوم بتطويرها احدى الشركات الصينية الكبرى تحت إشراف وزارة الإسكان والتى يقام بها منطقة الأبراج المكونة من 21 برجا إداريا وتجاريا وسكنيا بالإضافة إلى إقامة أعلى برج بأفريقيا وبناء الجامعات والمدارس سيتم الانتهاء منها بعد ثلاث سنوات من الآن.

فى نهاية الجولة قدم الحسينى الشكر للسادة  السفراء ومندوبى البعثات الدولية الذين أعربوا عن سعادة بالجولة وبالخطى القوية التى تتخذها مصر نحو تحقيق تنمية عمرانية شاملة تدعم قوتها الاقتصادية فى المحافل الدولية.
إشادة دبلوماسية دولية بمعدلات الإنجاز بالعاصمة الإدارية .. فيديو وصور
إشادة دبلوماسية دولية بمعدلات الإنجاز بالعاصمة الإدارية .. فيديو وصور
إشادة دبلوماسية دولية بمعدلات الإنجاز بالعاصمة الإدارية .. فيديو وصور
إشادة دبلوماسية دولية بمعدلات الإنجاز بالعاصمة الإدارية .. فيديو وصور
إشادة دبلوماسية دولية بمعدلات الإنجاز بالعاصمة الإدارية .. فيديو وصور
إشادة دبلوماسية دولية بمعدلات الإنجاز بالعاصمة الإدارية .. فيديو وصور

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