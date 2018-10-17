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أخبار البلد

أبو سعدة يطالب بإنشاء قاعدة بيانات تضم كل المقبوض عليهم للرد على شائعات الاختفاء القسري

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 08:55 ص
صدى البلد
أماني نوار
أكد الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أنشأ آلية وطنية للتحقيق فى بلاغات الاختفاء القسرى التى ترد للمجلس أو المنظمات الحقوقية، وذلك بهدف الرد على الشائعات التي تروج خارجيا بخصوص هذا الأمر.

وأشار "أبو سعدة" في تصريح لـ"صدى البلد " إلى أهمية الآلية الوطنية التي أنشأها المجلس القومي للتحقيق فى بلاغات الاختفاء القسرى، موضحا أنه فى حالة إنكار السلطات وجود الشخص لديهم يتم اللجوء إلى النيابة العامة للوصول إلى أي معلومات أما لو كان الشخص محبوسا على ذمة قضية أو يقضى عقوبة فيجب إخطار أسرته فورا.

وأضاف "أبو سعدة" أن من أهم الآليات التي يجب اتباعها للرد على الشائعات التي يروجها الإخوان عن الاختفاء القسري هي إنشاء قاعدة بيانات لكل من يقبض عليه ويحبس سواء تحت التحقيق او لقضاء عقوبة، على أن يكون للمجلس القومى الحق في الدخول إلى هذه البيانات.

وطالب أبو سعدة المنظمات الحقوقية بإعداد تقارير بهذه الحالات ومخاطبة المنظمات الدولية وغير الحكومية بما لديها من معلومات وتقارير تكشف حقيقة الامر.

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