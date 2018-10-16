الكشف عن اتفاقية جديدة تنقل العلاقات المصرية الروسية إلى أعلى مستوى

قال رئيس الوزراء الروسي، دميتري ميدفيديف، إن الاتفاقية التي سيوقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ستنقل العلاقات بين البلدين إلى مستوى أعلى وأرحب.



وقال رئيس الوزراء الروسي، إن هذه الاتفاقية ستصبح مرحلة جديدة نحو تطوير العلاقات الروسية المصرية التى تتسم بالود والمحبة بين الطرفين، مضيفا أن القاهرة وموسكو لديهما "علاقات مميزة للغاية ".



وأكد رئيس مجلس الوزراء الروسي أن مصر هي "الشريك الرئيسي" لموسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا.



من جانبه شكر الرئيس السيسى روسيا على المساعدة والدعم اللذين قدمتهما لمدة 70 عاما، مشيرا إلى أنه تم إطلاق عدد كبير من المشروعات الصناعية في مصر منذ الخمسينيات والستينيات ساهمت فيها روسيا بشكل كبير.

