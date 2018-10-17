أستاذة بالجامعة الأمريكية: علمت بمسابقة التفكير الناقد بالصدفة وفزت فيها

أكدت الدكتورة أميرة مخلوف أستاذ اللغة الإنجليزية بالجامعة الأمريكية، والفائزة بجائزة فى مسابقة التأليف والترجمة والتفكير الناقد بجامعة القاهرة، أنها علمت بالمسابقة عن طريق الصدفة.



وقالت أميرة فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إنها تتمنى أن يصل التفكير الناقد لشريحة أكبر من الشباب المصرى، لأن التفكير الناقد يساعد الشباب في كافة اختياراتهم كما أنة يساعد الطلاب على فهم المواد الدراسية بشكل أسهل وأسرع.



وأشارت أميرة إلى أن مقرر التفكير الناقد المقرر تطبيقه على الطلاب الجدد بجامعة القاهرة من العام المقبل، مختلف عن أى مقرر حيث أنه بنهاية كل فصل فى المقرر سيجد الطالب جزء روائي يتم تحليلها بشكل جيد لتبسيط وتسهيل المعلومة، وجعلها بعيدة عن الرتابة والملل.



وأشادت أميرة في تصريحاتها بالدكتور أحمد طبش الاستاذ بكلية دار علوم الذى يشترك معها فى صياغة المقرر بلغة عربية سليمة.



وأعربت الدكتورة أميرة عن سعادتها الكبيرة بالفوز بهذه الجائزة لأن مقرر التفكير الناقد سوف يؤثر بشكل كبير على طلاب جامعة القاهرة.



جدير بالذكر أن جامعة القاهرة طرحت مسابقة بين أساتذة الجامعات المصرية والمتخصصين، أفرادًا ومجموعات للمشاركة في مسابقة إعداد أو ترجمة كتابين، الأول عن التفكير النقدي، والثاني عن ريادة الأعمال، ليكونا مقررين دراسيين ومتطلبين من متطلبات التخرج لجميع طلاب الجامعة بإختلاف تخصصاتهم، وذلك وفقًا لما أقره مجلس الجامعة بشأن إعداد المقررين، وتدريسهما مرة واحدة فقط لكافة الطلاب خلال فترة الدراسة، ويؤدى فيه الطالب الامتحان مرة واحدة ويكون متطلبًا من متطلبات التخرج.