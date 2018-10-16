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تعليم

آداب حلوان تحتفل بالعام الدراسي الجديد بعروض فنية ومسرحية

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 08:44 م
صدى البلد
مارتينا صبحي
شهدت اليوم كلية الآداب بجامعة حلوان، إقبالا كثيفا من الطلاب لحضور حفل استقبال العام الدراسي الجديد ، الذى تم إعداده من قبل اتحاد الكلية، والذى أقيم صباح اليوم في تمام الساعة 9 صباحًا، بساحة كلية الصيدلة، والذى انتهى اليوم في تمام الساعة 4 عصرا .

وأشار مصطفى حسن، رئيس اتحاد كلية الآداب، في تصريح خاص" لموقع صدى البلد"، الى أن الحفل اليوم تم افتتاحه بتلاوة القرآن، وتلاها تقديم الطلاب لعروض الكورال، المسرح، السحر، والعزف .

وأوضح حسن أن الدكتورة مها حسنى وكيل كلية الآداب، ألقت كلمة خلال الحفل ، قامت فيها بتوجيه الشكر لأفراد الاتحاد المنظمين لليوم، والطلاب المشاركين بالعروض، بالإضافة إلى تشجيعها للطلاب الجدد للانضمام إلى أنشطة الكلية والمشاركة فيها.

جدير بالذكر أن الحفل تمت إقامته تحت رعاية الدكتورة سهير عبد السلام عميد كلية الآداب، والدكتورة مها حسنى وكيل كلية الآداب، وتحت إشراف مصطفى حسن رئيس اتحاد آداب.

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